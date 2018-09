Unicredit e Agci: accordo per supportare le cooperative

Agci e Unicredit collaborano già da sei anni e l’accordo firmato oggi estende questa cooperazione a tutti i settori economici nei quali sono attive le diverse realtà associate.

Unicredit e l’Associazione generale delle cooperative Italiane (AGCI) hanno firmato un accordo volto a offrire alle cooperative servizi più competitivi negli ambiti del credito e della finanza, della formazione, dell’impresa sociale, dell’internazionalizzazione e dello sviluppo sostenibile.

L’intesa è stata firmata da Brenno Begani, presidente Agci e da Dario Prunotto, responsabile territorial

development and relations di Unicredit, nell’ambito del Convegno sulla riforma del Terzo Settore organizzato

da Agci Nazionale.

“Unicredit – spiega la banca attraverso una nota -metterà a disposizione sul territorio figure specialistiche e referenti negli ambiti individuati come strategici. Sosterrà inoltre il sistema delle imprese cooperative Agci con finanziamenti per investimenti funzionali al potenziamento del loro business nazionale ed e internazionale, nonché con azioni di supporto in termini di accompagnamento, formazione finanziaria, condivisione di esperienze di successo e visibilità”