Unicredit: buddybank ora anche su Apple Business Chat

Buddybank, la banca per iPhone targata Unicredit, è accessibile da oggi su Apple Business Chat, la funzionalità introdotta con iOS 11.3 che permette alle aziende di scambiare velocemente messaggi con gli utenti usando l’app Messaggi su iPhone o iPad.

I clienti di buddybank possono utilizzare Apple Business Chat per contattare la concierge per chiedere supporto, fissare un appuntamento o prenotare servizi di lifestyle. Grazie a Business Chat, i clienti interagiranno con una persona in carne ed ossa e avranno il pieno controllo di ciò che condividono e di ogni informazione di contatto.

Per avere accesso ad Apple Business Chat, i clienti potranno cliccare sul pulsante “Chatta con Messaggi” sul sito buddybank e sulla relativa app, disponibile su App Store. Si attiverà all’istante una conversazione con una persona di buddybank all’interno dell’app Messaggi e l’utente potrà rispondere senza fretta, quando per lui è più comodo.

“Ci fa piacere essere tra le prime aziende ad adottare Apple Business Chat in Europa. Siamo entusiasti di supportare questa funzionalità, che ci metterà a disposizione un mezzo potente e coinvolgente per connetterci ai nostri clienti”, commenta Angelo D’Alessandro, fondatore di buddybank. “Apple Business Chat fa sì che comunicare con buddybank sia facile come inviare un messaggio a un proprio amico, ci aspettiamo pertanto che presto diventi il canale di interazione con noi preferito dai nostri utenti”.