Unicredit, al via programma di buyback 2022: prima tranche fino a 2,34 miliardi di euro

L’operazione riguarda fino a 230 milioni di azioni pari a circa il 12% del capitale sociale della banca – Si prevede conclusione entro giugno 2023

Al via la prima tranche del programma di buyback 2022 di Unicredit. L’operazione riguarda fino a 230 milioni di azioni per un totale di circa 2,34 miliardi di euro. La seconda da 1 miliardo circa, attesa nella seconda metà del 2023, scatterà poco dopo il completamento della prima (indicativamente entro giugno 2023). È quanto comunicato dalla società in attuazione dell’autorizzazione da parte dell’assemblea degli azionisti che si è tenuta venerdì 31 marzo 2023. Con il via libera della prima tranche, a Piazza Affari il titolo di Unicredit guadagna il 2,3% a 17, 81 euro per azione.

La banca di piazza Gae Aulenti ha già ricevuto l’autorizzazione della Bce per il riacquisto delle azioni proprie per un massimo di 3,343 miliardi, che l’istituto intende appunto eseguire in due tranche. Ai fini dell’esecuzione della prima tranche del programma di riacquisto delle azioni, Unicredit ha conferito incarico a Bnp Paribas Exane in qualità di intermediario terzo abilitato, che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume e dei termini del programma. Una volta eseguito il piano, come stabilito dalla delibera assembleare, le azioni acquisite verranno annullate.

Unicredit: i dettagli della prima tranche di buyback

Come illustrato nel comunicato della società, le caratteristiche della prima tranche del piano sono:

Finalità e modalità degli acquisti: l’implementazione avverrà seguendo le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), del Regolamento (UE) 596/2014 (il “MAR”) e i singoli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto dell’art.132 del TUF, dell’art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 11971/99, nonché in conformità all’art. 5 del MAR e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

Importo massimo in denaro allocato e numero massimo di azioni da acquistare: gli atti di acquisto saranno effettuati, anche in parte e/o in via frazionata, per un esborso complessivo massimo di 2,34 miliardi di euro e, in ogni caso, non superiore a 230 milioni di azioni Unicredit, pari a circa il 12% del capitale sociale della banca.

Gli acquisti saranno avviati immediatamente e, stando alle previsioni, potrebbero terminare entro il mese di giugno 2023.

Gli acquisti dovranno essere realizzati in conformità ai limiti stabiliti dal Regolamento Delegato (Ue) 2016/1052, fermo restando che il prezzo di acquisto non potrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale che il titolo Unicredit avrà registrato nella seduta dell’Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto.