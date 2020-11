Unicredit: accordo con Sanlorenzo e prestito a Rovagnati Usa

Creato con Sanlorenzo un plafond da 15 milioni che l’azienda potrà usare per pagare i fornitori – Prestito da 10 milioni di euro a Rovagnati per la costruzione di un nuovo stabilimento negli Usa

Continuano le operazioni di finanziamento e sostegno alle imprese realizzate dalle banche allo scopo di sostenere la ripresa delle realtà italiane alle prese con la crisi economica innnescata dalla pandemia di Covid-19. Unicredit ha infatti stipulato un accordo con Sanlorenzo e concesso un finanziamento a Rovagnati. Le due operazioni hanno un valore totale di oltre 25 milioni di euro.

L’ACCORDO CON SANLORENZO

Unicredit e Sanlorenzo hanno firmato un accordo volto a sostenere le imprese della filiera nautica. L’intesa tra la banca guidata da Jean Pierre Mustier e l’azienda che produce superyacth di lusso stabilisce la creazione di un plafond da 15 milioni di euro. Risorse che Sanlorenzo potrà usare a beneficio dei suoi fornitori, per finanziarne il capitale circolante, consentendo l’accesso immediato alla liquidità tramite l’anticipo dei crediti commerciali vantati nei confronti della società.

L’accordo stabilisce inoltre che altri 5 milioni di euro potranno essere usati da parte dei fornitori di Bluegame, società parte del gruppo specializzata nella progettazione e commercializzazione di sport utility yacht.

Scendendo nei dettagli, l’’impresa capo filiera (Sanlorenzo) potrà utilizzare la piattaforma digitale di UniCredit Factoring per pagare i propri fornitori, caricando le fatture che intende liquidare alle scadenze previste. I fornitori, a loro volta, possono accedere alla piattaforma e visualizzare in tempo reale le fatture che l’azienda cliente ha riconosciuto e per cui ha approvato il pagamento. Sempre utilizzando la piattaforma, i fornitori hanno inoltre la facoltà di cedere le fatture a UniCredit Factoring ottenendone il pagamento anticipato.

Simone Del Guerra, ad di Unicredit Factoring, ha dichiarato: “Nella prima metà del 2020, caratterizzato dalla pandemia e da periodi di lockdown, la domanda di working capital è cresciuta esponenzialmente in Europa. Questo tipo di accordi libera capitale e risorse per le imprese, stabilizzando i cicli di fornitura e di pagamento, consentendo un accesso continuativo al credito basato su un asset fondamentale come quello del rapporto commerciale strategico tra fornitori e clienti”.

IL FINANZIAMENTO A ROVAGNATI

Il 2 novembre Unicredit ha concesso alla controllata Usa di Rovagnati un finanziamento pari a 12 milioni di dollari, 10 milioni e 194 mila euro).

Il prestito ha una durata di 5,5 anni ed è stato concluso grazie al supporto finanziario della filiale newyorkese di Unicredit. Le risorse serviranno a costruire uno stabilimento produttivo a Vineland (New Jersey) che sarà completato entro il 2021.

“Gli Usa rappresentano una grande opportunità per il Made in Italy di qualità. Il mercato dei salumi genera nel Paese un giro d’affari annuo di circa 24 miliardi di dollari, mentre le importazioni di salumi dall’Italia superano di poco i 120 milioni di euro”, ha dichiarato Rovagnati. “Il nuovo impianto produttivo del NJ ci consentirà di aumentare la nostra presenza e presidio in quel Continente”, ha concluso.

“Il supporto di Unicredit alle attività statunitensi di Rovagnati – sottolinea Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit -, eccellenza italiana dell’agroalimentare, risponde alla logica di sostegno alle imprese del territorio e di accompagnamento di una realtà imprenditoriale a vocazione internazionale, attiva in un settore fondamentale e strategico per il Paese, nel proprio percorso di crescita estero. L’operazione permette a UniCredit New York di diventare banca di riferimento negli Stati Uniti per un gruppo con progetti di crescita importanti su questo mercato”.