Unicredit: 1 miliardo per Roma Capitale a sostegno delle imprese. La banca entra in Rome Technopole

Il plafond messo a disposizione da Unicredit sarà destinato alle imprese per la realizzazione dei progetti Pnrr e per il Giubileo 2025

Plafond da 1 miliardo per Roma Capitale grazie ad un accordo con la Camera di Commercio di Roma in via di definizione e l’ingresso di Unicredit, in qualità di partner fondatore, nel Technopole di Roma, il nuovo ecosistema dell’innovazione. Sono questi gli annunci relativi all’impegno di Unicredit per la Capitale emersi nel corso del Forum del Territori dal titolo “Un futuro per Roma. Accoglienza, progresso, attrattività”.

L’evento, organizzato da Unicredit e svoltosi presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, è stato un momento di confronto con i vertici delle istituzioni locali e dei principali stakeholders del territorio, sui temi dello sviluppo di Roma e sulla necessità di integrare il futuro della Capitale con gli assi strategici del Pnrr, anche in vista dei prossimi appuntamenti, a partire dal Giubileo 2025, che potranno contribuire a rilanciare la città e la sua area metropolitana.

Nel corso del Forum è stato inoltre affrontato il tema del ruolo della banca per la crescita sostenibile dell’area romana e presentate le nuove iniziative di Unicredit per la Capitale, tra cui l’accordo con la Camera di Commercio di Roma in via di definizione.

Nel dettaglio, la banca metterà a disposizione delle imprese un plafond da 1 miliardo di euro finalizzato a sostenere le necessità finanziarie delle imprese che realizzeranno i progetti previsti dal Pnrr e per il Giubileo 2025 nell’area romana. “L’area di Roma genera circa il 10% del PIL del Paese – ha affermato Pier Carlo Padoan, presidente di Unicredit – ciò è legato alla presenza di numerose eccellenze. La Capitale è alla vigilia di eventi internazionali che, grazie anche ai fondi del Pnrr, possono rilanciarne l’attrattività. È un’occasione che deve essere colta. Unicredit vuole continuare a sostenere il sistema produttivo della Capitale, confermandosi come principale banca operante sul territorio e istituto di riferimento per gli stakeholders locali. La partecipazione attiva al Rome Technopole e l’accordo con la Camera di Commercio ne sono un’ulteriore testimonianza. Per vincere le sfide del futuro sarà fondamentale per la Città promuovere un diffuso sviluppo sostenibile e incrementare la capacità di innovazione delle imprese che operano sul territorio”