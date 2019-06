Uk, Johnson: tagliare le tasse ma solo ai più ricchi

Per conquistare i voti della base conservatrice e diventare Premier, il bizzarro ex ministro degli Esteri britannico promette di alzare da 50 a 80 mila sterline il reddito annuo oltre il quale far scattare l’aliquota fiscale massima

Per sedurre la base conservatrice e conquistare la leadership dei Tories e la premiership britannica l’ex ministro degli esteri, Bors Johnson, che resta in pole position per la successione a Theresa May, ha proposto di tagliare le tasse ma non per tutti ma solo perchi ha redditi alti.

Johnson ha in particolare sostenuto che, se eletto premier, alzeràa da 50 mila a 80 mila il reddito annuale al di là scatta l’aliquota fiscale massima del 40%.

Non è l’unica proposta bizzarra dell’eccentrico uomo politico britannico. “Solo – ha detto gonfiando il petto – posso traghettare il Paese tra Scilla-Corbyn e Cariddi-Farage verso acque più calme”.

Ma l’ex ministro degli Esteri britannico ha anche aggiunto che la Gran Bretagna non pagherà le spese di divorsio dall’Europa (circa 39 miliardi di euro) se la Ue non concederà quanto londra chiede il giorno della brexit, che dovrebbe scattare il prossimo 31 ottobre. Se così fosse si andrà incontro al caos perchè il No deal promette solo sfracelli sia per la Gran Bretagna che per l’Europa con una tempesta sui mercati finanziari che si può immaginare fin da adesso.