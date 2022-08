Ucraina, vertice Zelensky-Erdogan-Guterres: Mosca apre a un incontro diretto Putin-Zelensky?

Zelensky sul trilaterale: “Messe le fondamenta per un nuovo ordine internazionale” – E Ankara e Kiev firmano un accordo per la ricostruzione

Si è concluso l’incontro trilaterale a Leopoli fra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il turco Recep Tayyip Erdogan e il Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. L’obiettivo era quello di trovare soluzioni diplomatiche al conflitto tra Russia-Ucraina e ai corridoi del grano. Ma si è aperta anche la possibilità di un faccia a faccia Putin-Zelensky. Almeno secondo quanto trapela dai media turchi, ma non è nemmeno la prima volta per le quali il Cremlino sarebbe pronto a un bilaterale tra i due presidenti in conflitto. Intanto, continuano i bombardamenti su Kharkiv e anche su Mykolaiv.

Erdogan, astuto equilibrista, regista dell’accordo sul grano tra Kiev e Mosca per scongiurare una crisi alimentare globale, ha adottato un atteggiamento di difficile equilibrio acrobatico tra i due Paesi in conflitto, riportando la Turchia nella posizione di protagonista assoluto della scena internazionale, dopo un lungo periodo di isolamento. E ora preme per portare in Turchia i due big a confronto, Putin e Zelensky.

Incontro Putin-Zelensky: è possibile?

Secondo quanto trapela da fonti russe – citate da Cnn Turk – Putin avrebbe lasciato intendere di poter incontrare Zelensky nel corso dell’ultimo vertice con il presidente turco il 5 agosto a Sochi.

La Cnn Turk ricorda che Zelensky aveva già offerto quattro volte a Putin un incontro bilaterale, che tuttavia era sempre stato respinto dal Cremlino. E invece, prima del vertice trilaterale Zelensky-Erdogan-Guterres, l’emittente registra “un ammorbidimento della posizione russa”. “I leader possono discutere e definire una road map. Le delegazioni possono successivamente lavorare per mettere in pratica questa road map”, hanno affermato le fonti citate dalla Cnn turca. In precedenza, la Russia aveva parlato di un possibile incontro tra Putin e Zelensky solo dopo che i due team di negoziatori avessero messo a punto una road map per la pace. Anche se sembrerebbe più facile a dirsi che a farsi.

Almeno finché si continuerà a combattere sul campo, e soprattutto finché le parti continueranno ad accusarsi a vicenda sul rischio di un incidente nucleare con i continui scontri vicino alla centrale di Zaporizhzhya. Le forze russe hanno preso il controllo dell’impianto, il più grande d’Europa, nelle prime settimane della guerra in Ucraina ma, sebbene ci siano stati pesanti combattimenti nelle vicinanze della centrale, non si sono verificate fuoriuscite di materiale nucleare, secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica dell’Onu.

Ankara e Kiev firmano accordo per ricostruzione dopo danni guerra

Un accordo per la ricostruzione di infrastrutture distrutte durante la guerra tra Russia e Ucraina è stato firmato da Ankara e Kiev durante la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Leopoli, dove ha incontrato l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rende noto Anadolu.