Ucraina: esplosioni e sirene a 700 metri da Starmer e Crosetto in visita a Kiev

Durante le visite di Crosetto e Starmer a Kiev, nella capitale Ucraina si sono verificate diverse esplosioni, molto vicine al luogo in cui si trovavano. Zelensky: “Anche noi invieremo il buongiorno alla Russia”

Sirene anti-aeree ed esplosioni sono state udite a Kiev durante la visita del primo ministro britannico, Keir Starmer, e del ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto. Le esplosioni che si sono verificate questa mattina e sono avvenute a non più di 7-800 metri dal luogo in cui si trovava in quel momento il ministro della Difesa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha assicurato che l’Ucraina invierà un “buongiorno” alla parte russa in risposta all’attacco odierno a Kiev con droni durante le visite di Starmet e Crosetto, precisando poi che questo attacco ricorda ciò che l’Ucraina deve affrontare ogni giorno e sottolineando la necessità di sostenere l’Ucraina.

La visita di Starmer a Kiev

Starmer è arrivato a sorpresa a Kiev, nella sua prima visita da premier britannico, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e firmare un trattato bilaterale che celebri i 100 anni di partnership con l’Ucraina. “Non vi abbandoneremo mai“, ha ribadito a margine della firma il premier laburista”. “Il Regno Unito e l’Ucraina firmeranno una storica partnership lunga 100 anni per approfondire i legami in materia di sicurezza e rafforzare il nostro legame per le generazioni future”, si legge in una nota di Downing Street.

Crosetto in Ucraina

Il ministro Crosetto, anche lui a Kiev per una visita ufficiale in Ucraina, ha effettuato una serie di incontri istituzionali. Ha incontrato il ministro delle Industrie Strategiche dell’Ucraina Herman Smetanin che – spiega la Difesa – “ha ringraziato l’Italia per aver assicurato il suo aiuto alla legittima difesa dell’Ucraina e del suo popolo”. “È stata un’occasione di dialogo su una collaborazione tecnica anche nel settore industria della difesa – le parole di Crosetto -. La ricostruzione del Paese, alla fine del conflitto, sarà di fondamentale importanza e l’Italia può contribuire con strumenti e eccellenze di cui il nostro Paese dispone”. Nel pomeriggio il ministro incontrerà anche il presidente Zelensky.