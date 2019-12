Ubi completa cessione sofferenze leasing

In seguito all’operazione il ratio pro-forma dei crediti deteriorati lordi della banca guidata da Massiah è sceso all’8,2%

UBI Banca ha portato a termine la cessione del portafoglio di posizioni leasing in sofferenza annunciata il 22 luglio scorso e già parzialmente conseguita e inclusa nei risultati al 30 settembre 2019. Lo comunica la stessa banca attraverso una nota.

In seguito alla cessione, il ratio pro-forma dei crediti deteriorati lordi scende all’8,2% circa sui dati al 30 settembre 2019. Il calcolo include anche l’operazione di cessione di mutui residenziali in sofferenza recentemente realizzata,

“La cessione della seconda tranche di sofferenze leasing non produrrà ulteriori effetti negativi a conto economico rispetto al 30 settembre 2019”, fa sapere UBI.Sul fronte finanziario ricordiamo inoltre che martedì 18 novembre, la banca ha comunicato di aver rimborsato in anticipo un miliardo di Tltro II (a valere sugli 8,5 miliardi nominali residuali in essere con scadenza 24 giugno 2020). Grazie a quest’operazione, l’esposizione complessiva residua al Tltro II ammonta a 10 miliardi, comprensiva dei 2,5 miliardi nominali in scadenza il 24 marzo 2021.