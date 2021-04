Ubi, cala il sipario e scatta la fusione in Intesa Sanpaolo

Con l’assemblea di venerdì si è definitivamente chiusa l’era di Ubi e si è avviata l’incorporazione in Intesa Sanpaolo con lo sbarco degli oltre 2,4 milioni di clienti ex Ubi sulla piattaforma informatica della banca guidata da Carlo Messina

Si chiude il sipario su Ubi Banca: da lunedì 12 aprile l’istituto lombardo entra a tutti gli effetti a far parte del gruppo Intesa Sanpaolo e anche per i suoi 2,4 milioni di clienti – tra privati e aziende – comincia una nuova relazione bancaria, direttamente sotto la casa madre guidata da Carlo Messina. Particolarmente importante soprattutto la cosiddetta migrazione informatica, cioè tutti i dati, compresi quelle delle app per l’online banking che confluiranno da una banca all’altra: riguarderà 2,6 milioni di conti correnti e anche 15 mila dipendenti. La clientela di Ubi «Top Private» invece confluirà in Intesa Sanpaolo Private Banking.

Intanto, l’app Ubi Banca sarà disattivata e si potrà accedere al proprio conto online solo attraverso quella di Intesa Sanpaolo, attraverso un nuovo codice cliente fornito dalla precedente app e creando un nuovo Pin. Poi per i conti che migreranno da Ubi Banca a Intesa Sanpaolo cambierà anche il codice Iban: gli accrediti che perverranno in Intesa Sanpaolo con le vecchie coordinate bancarie, compresi quelli continuativi (come gli stipendi e le pensioni), saranno automaticamente indirizzati sulle nuove coordinate di Intesa Sanpaolo. Lo stesso accadrà per gli addebiti domiciliati: le domiciliazioni delle utenze che saranno automaticamente aggiornati affinché ogni operazione pre-autorizzata che pervenga in Intesa Sanpaolo sia eseguita con le nuove coordinate. I clienti sono invitati comunque a comunicare il nuovo codice Iban sia a chi dispone pagamenti a loro favore sia ai beneficiari dei pagamenti domiciliati, per evitare qualsiasi eventuale problematica da parte delle altre banche coinvolte nelle operazioni.

Le carte di debito e le carte prepagate Ubi Banca continueranno a funzionare fino al prossimo 31 dicembre 2021, oppure fino alla loro naturale scadenza, se precedente. In ogni caso prima della scadenza e comunque entro il 31 dicembre 2021, i clienti verranno contattati per la sottoscrizione di una nuova carta. Durante il fine settimana di migrazione, verrà garantita alla clientela la possibilità di utilizzare le carte di debito per prelevamenti e pagamenti fino ad un massimo di 250 euro al giorno. È possibile continuare ad utilizzare la carta di credito Ubi Banca fino al 31 dicembre 2021 o fino al 30 giugno 2021 se la carta è utilizzata prevalentemente tramite firma dello scontrino, oppure fino alla sua naturale scadenza, se precedente.

Intanto per il mondo Intesa Sanpaolo arriva sempre in questi giorni un’altra importante novità: a partire dalla partita di Serie A Juventus-Genoa che si disputerà domenica 11 aprile a Torino, Intesa Sanpaolo diventa l’Official Bank della Juventus. Il gruppo è infatti subentrato nell’accordo di partnership tra UBI Banca e il club bianconero.