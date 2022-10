Twitter: azioni sospese a Wall Street in vista dell’acquisizione di Elon Musk che si qualifica “Chief Twit”

Il New York Stock Exchange ha comunicato la sospensione delle azioni Twitter il 28 ottobre, data in cui scade l’ultimatum del tribunale Usa per l’acquisto

Le azioni di Twitter Inc si avviano alla sospensione dalle contrattazioni a Wall Street. Lo ha annunciato il New York Stock Exchange. Le azioni saranno sospese venerdì in concomitanza con la scadenza del 28 ottobre, imposta al miliardario Elon Musk da una decisione del tribunale americano che ha fissato quella data come termine ultimo per concludere l’acquisto della piattaforma social al prezzo di 44 miliardi.

Elon Musk si presenta al quartier generale Twitter con un lavandino in mano e si qualifica “Chief Twit”

Elon Musk, attualmente l’uomo più ricco del mondo, ha visitato mercoledì il quartier generale di Twitter in San Francisco presentandosi con un lavandino in mano, una foto che ha fatto come di consueto il giro del mondo e che lascia intendere che diventa lui ora il capo della società. Inoltre, proprio su Twitter Musk ha aggiornato il suo profilo qualificandosi come “Chief Twit”. L’ennesima sbruffonata da eccentrico miliardario o un’indicazione al mercato?

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

L’agenzia Reuters martedì aveva riferito che un gruppo di investitori – tra i quali Sequoia Capital, Binance, Qatar Investment Authority ed altri – avevano ricevuto dagli avvocati di Musk i documenti per finanziare il deal.

Azioni Twitter: poche ore per l’acquisto da parte di Elon Musk. A che prezzo?

La conclusione dell’acquisizione segnerebbe la fine delle ostilità legali da parte di Twitter che , insieme agli investitori, attende che l’operazione si concluda al prezzo iniziale di 54,20 dollari per azione. Mercoledì le azioni Twitter hanno chiuso le contrattazioni a 53,35 dollari, proseguendo in rialzo dell’1% nell’after hours, poco al di sotto del prezzo offerta da Musk per la transazione.

