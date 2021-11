Tumori e ricerca, Banco Bpm riceve premio dal Presidente Mattarella

Malgrado l'odierno via libera della Camera, la strada della riforma in Senato sarà tutta in salita - Il verdetto dell'economista Dominick Salvatore, collegato in streaming dagli Usa all convegno annuale di Global Thinking Foundation, è senza appello. Il presidente Usa, afferma, perderà il controllo del Congresso nel mid term e non sarà rieletto. Ecco...