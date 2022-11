La consegna – gratuita sopra i 59 euro di spesa – è prevista dal martedì al venerdì dalle 14 alle 21

A Pesaro è arrivato Tulips, il primo supermercato online puro italiano, che già copre con il proprio servizio di consegna a domicilio le province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Bologna.

“Siamo entusiasti di essere entrati anche nel territorio marchigiano – sottolinea Enrico Martini, Ceo e fondatore di Tulips – Prevediamo di assumere nuovi addetti e ci stiamo organizzando per valorizzare i prodotti del territorio di Pesaro distribuendo on line una selezione delle eccellenze locali.

Tulips: Come funziona?

Per la provincia di Pesaro la consegna è prevista dal martedì al venerdì dalle ore 14 alle 21 con la formula next day delivery, ovvero consegna il giorno successivo. Oltre i 59 euro la consegna è gratuita, per spese inferiori l’importo è pari a 4,99 euro.

Gli ordini ricevuti online saranno preparati nello store di Rimini. I Comuni dell’area di Pesaro serviti da Tulips sono: Pesaro, Fano, Marotta, Gabicce Mare, Gradara, Tavullia, Mondolfo, San Costanzo, Montecalvo in foglia.

Tutti gli ordini vengono preparati negli store poco prima della partenza dei mezzi per la consegna, compresa la lavorazione dei prodotti freschi e super freschi nel laboratorio di gastronomia.

“Tulips basa la propria operatività sulla logica dei magazzini tecnologici di prossimità o Dark Store, organizzati come supermercati ma senza il pubblico, ad oggi presenti nelle città di Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna”, spiega l’azienda in una nota. Nel 2021 Tulips ha registrato un fatturato di 5 milioni di euro.

I dipendenti sono diventati 80, età media circa 30 anni, tutti assunti con contratti regolari con un salario medio di 27 mila euro, nessun rider.

“Anche nel pesarese diffonderemo la nostra filosofia green – afferma Enrico Martini – Siamo il più grande promotore green del settore, anche se non lo urliamo applichiamo l’economia circolare su larga scala, attraverso la restituzione e il riutilizzo del packaging e lo facciamo ora anche a Pesaro. Abbiamo sviluppato un software per ridurre gli sprechi alimentari, attraverso sistemi di offerta automatica di prodotti a breve scadenza. Promuoviamo ora «brutti ma buoni» (marchio registrato Tulips) anche nella provincia di Pesaro. Ci attiveremo concretamente e costantemente per fare education anche ai nostri clienti di Pesaro sugli sprechi di prodotti alimentari, così come abbiamo fatto con tutti i cittadini delle aree dove siamo presenti. Ci stiamo organizzando anche con veicoli elettrici per le consegne.”