Trump: “Pace lontana: Cina vende petrolio a Corea del Nord”

Donald Trump attacca la Cina su Twitter. Secondo il presidente degli Stati Uniti, Pechino continua a vendere petrolio alla Corea del Nord, violando l’embargo deciso dall’Onu. “Colti in flagrante – ha twittato il numero uno della Casa Bianca – Sono molto deluso dal fatto che la Cina stia permettendo che il petrolio arrivi in Corea del Nord. Non ci sarà mai una soluzione amichevole se questo continua a succedere”.

Caught RED HANDED – very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 dicembre 2017