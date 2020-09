Condividi Twitter

Trump-Biden: primo dibattito bollente in tv

Nella notte italiana andrà in scena il primo scontro televisivo fra i due candidati alla Casa Bianca – Ecco le regole e gli argomenti concordati – The Donald arriva in affanno dopo le rivelazioni sulle sue dichiarazioni dei redditi

A partire dall’una di notte, ora italiana, andrà in scena il primo dibattito televisivo fra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti: il repubblicano Donald Trump e il democratico Joe Biden. Lo scontro si svolgerà a Cleveland, in Ohio, e seguirà una serie di regole che non hanno precedenti nella storia dei faccia a faccia americani: il Covid impone di evitare la stretta di mano (anche se, quattro anni fa, Trump aveva comunque evitato di dare la mano a Hillary Clinton). Non è prevista nemmeno la cosiddetta opening statement: la prolusione iniziale che metteva i candidati a proprio agio. Il rispetto delle distanze di sicurezza permetterà comunque ai due candidati e al moderatore Chris Wallace di sorvolare sull’utilizzo della mascherina (altra abitudine che comunque Trump non ha mai avuto). Il dibattito si concentrerà su sei argomenti: la vita e la politica di Biden e Trump;

di Biden e Trump; la pandemia ;

; la Corte Suprema (con la controversa nomina della super-conservatrice Amy Coney Barrett al posto di Ruth Bader Ginsburg, icona liberal deceduta il 18 settembre);

(con la controversa nomina della super-conservatrice Amy Coney Barrett al posto di Ruth Bader Ginsburg, icona liberal deceduta il 18 settembre); l’economia (con oltre 30 milioni di disoccupati a causa della recessione innescata dal Covid);

(con oltre 30 milioni di disoccupati a causa della recessione innescata dal Covid); gli scontri razziali e le violenze nelle città americane;

e le violenze nelle città americane; il voto per posta e il rispetto delle regole democratiche per un eventuale avvicendamento pacifico dopo il voto (anche se Trump ha già detto più d’una volta che, in caso di sconfitta, farebbe ricorso alla Corte Suprema: la stessa che, proprio grazie alla nomina di Barrett da parte del Presidente in carica, ora gode di una solida maggioranza conservatrice). Trump arriverà sul palco in affanno dopo le rivelazioni del New York Times sulle sue dichiarazioni dei redditi. Il giornale ha fatto sapere al mondo che nell’arco di 12 anni il Presidente americano ha versato al Fisco Usa appena 750 dollari. Ma la rivelazione più inquietante è che Trump risulta oberato da 420 milioni di debiti: Nancy Pelosi, presidente democratica della Camera, ha detto che un presidente indebitato fino al collo ed esposto anche verso banche straniere “è un problema per la sicurezza nazionale”, in quanto ricattabile. “Tutte fake news”, ha ribattuto Trump. Meno agitato l’approccio al dibattito di Biden: “Sono sereno – ha detto – a me, al contrario del Presidente, per vincere basta dire la verità”.