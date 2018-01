Treno deraglia vicino Milano: morti e feriti

Giuliano Cazzola | 25 gennaio 2018, 7:33

Dal sito DIARIO DEL LAVORO - Con l'abolizione della legge Fornero, caldeggiata in campagna elettorale dalla lega di Salvini e dai Cinque Stelle, le donne rischiano di non andare più in pensione perchè non riuscirebbero a maturare i requisiti necessari se non ben oltre i 67 anni.