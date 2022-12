Trenitalia, la nuova offerta Winter Experience 2022 con più treni e servizi: ecco le novità

Più treni, collegamenti e offerte contro il caro vita: la nuova offerta di Trenitalia mira a una mobilità sempre più multimodale e sostenibile dal punto di vista economico e sociale

Dall’11 dicembre parte l’orario invernale 2022-2023 di Trenitalia. Il gruppo FS ha presentato la sua nuova offerta, Trenitalia Winter Experience 2022, che comprende circa 9mila collegamenti in treno e 23 mila corsi in autobus sia in territorio nazionale ma anche in connessione con il resto d’Europa, per sviluppare una mobilità sempre più integrata, multimodale e sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale.

“Con Winter Experience 2022 si rafforza ulteriormente il ruolo del Polo Passeggeri del gruppo FS — ha dichiarato l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi —, attore unico capace di garantire la libertà di viaggiare ovunque con collegamenti sempre più capillari e capaci di adattarsi alle necessità del territorio. Il nostro impegno per il futuro è valorizzare e incentivare la scelta del treno, il mezzo green per eccellenza, favorendo modalità di trasporto collettive e interconnesse, anche abbinandole in maniera efficace con altri mezzi di trasporto”.

Roma-Milano sempre più vicine

Sulla rete ferroviaria italiana correranno 250 Frecce al giorno, aumentando i collegamenti tra Roma e Milano ancora più vicine grazie a più collegamenti (88 quelli giornalieri), sette no-stop a 2 ore e 59 minuti e Frecciarossa Duplex con oltre 900 posti offerti nelle fasce orarie a traffico elevato. Aumentano e migliorano anche quelli verso il Sud, integrando le soluzioni treno + autobus e connessioni con porti e aeroporti. Oltre 6mila treni regionali intensificheranno i servizi in Piemonte, Trentino Alto-Adige e Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio e Abruzzo, Campania e Puglia. Così sarà più veloce e facile raggiungere i mercatini di Natale. Novità per l’offerta Euronight Italia-Austria/Germania. Da dicembre anche dalla Liguria sarà possibile raggiungere l’Austria e la Germania, grazie alle fermate di Genova e La Spezia. Vediamo nel dettaglio le novità della nuova offerta di Trenitalia.

Nuova offerta di Trenitalia: montagna e mercatini di Natale

In occasione dei mercatini di Natale lungo il mese di dicembre, due nuove tratte di Frecciarossa collegheranno le città di Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli a Oulx e Bardonecchia (Torino). Quest’ultima sarà anche tappa della tratta Milano-Parigi e dell’Intercity Torino-Genova. Con la nuova linea FrecciaLink per la neve si può raggiungere il cuore delle Dolomiti tra Cortina, la Val Gardena, la Val di Fassa, la Val di Fiemme e Madonna di Campiglio, grazie a 10 corse di Frecciarossa e Frecciargento anche dal Sud. Si aggiungono oltre 100 servizi Link per raggiungere località sciistiche e di montagna dove il treno non arriva: ad esempio, Alleghe link e Cortina Link.

Trenitalia in Europa

Frecce, Intercity, Eurocity, Euronight e il Regionale garantiranno in Italia oltre 6.700 collegamenti in treno, ai quali si aggiungono più di 13.600 corse bus. In Europa, nuovo mercato domestico del Gruppo FS, saranno oltre 2.400 i collegamenti complessivi al giorno in treno e 9.000 le corse bus in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda e Grecia.

Grazie all’offerta “PromoSvizzera”, sarà possibile viaggiare con gli Eurocity anche verso quelli in Svizzera: garantisce un sconto del 20% applicabile sulle tariffe Smart degli EC, acquistabili fino al 31 dicembre per viaggiare fino al 15 gennaio 2023.

Dopo Rock e Pop arriva Blues

Dopo i treni Rock e Pop, a breve sui binari effettuerà i primi collegamenti anche il Blues, il treno ibrido del Regionale pensato per tutti, anche per i più piccoli, con un’area kids totalmente dedicata a loro. L’offerta del Polo Passeggeri è arricchita ulteriormente dagli oltre 13.600 collegamenti quotidiani di Busitalia e Ferrovie del Sud Est.

Nuova offerta Trenitalia: aumentano i servizi

Viaggiare in treno diventa più divertente per i più piccoli, grazie all’area family su Intercity: una carrozza dedicata al divertimento e allo svago dei bambini. Grande attenzione verso gli amici a 4 zampe. I cani viaggeranno gratis dal 1° dicembre all’8 gennaio su Frecce e Intercity. A bordo dei treni del Regionale il cane al guinzaglio viaggia, dalla scorsa estate, senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia nel trasportino viaggiano gratis a bordo di tutti i treni di Trenitalia.

Trenitalia sempre più attenta al sostenibile

La raccolta differenziata a bordo, gli oltre 20mila posti bici a disposizione dei viaggiatori, le nuove sedute sostenibili con tessuti ottenuti da plastica riciclata e l’autoproduzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici a beneficio delle infrastrutture del Polo Passeggeri sono elementi distintivi del rinnovato modello di trasporto collettivo e integrato, secondo i principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Il treno, infatti, ha evitato che fossero immesse nell’ambiente in un anno 150.000 tonnellate di CO2 in relazione ai collegamenti Frecciarossa Roma–Milano; per i bus elettrici, inoltre, è raddoppiata la quota di ricariche con fonti green.