Trenitalia: Fs presenta i nuovi Intercity

La società ha presentato i nuovi Intercity con locomotori E41

Novità in arrivo per coloro che viaggiano sugli Intercity di Trenitalia, 108 treni che collegano circa 200 città, utilizzati da circa 14 milioni di viaggiatori. Fs Italiane ha presentato a Roma, insieme al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, le innovazioni previste dal contratto di Servizio 2017-2026 fra Trenitalia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quello dell’Economia e delle Finanze,

La società ha presentato i nuovi Intercity con locomotori E41, treni “in grado di garantire elevati standard di puntualità e regolarità e migliorare quindi la qualità complessiva del viaggio”, spiega Fs italiane in una nota.

I nuovi convogli, già in utilizzo sulla tratta Milano – Genova – La Spezia/Livorno, a breve saranno usati anche da e per Ventimiglia e Grosseto e per i collegamenti fra Milano e la Puglia, via linea Adriatica.

Al loro interno sono stati realizzati posti dedicati al trasporto bici e spazi per i passeggini, insieme ai distributori automatici di snack e bevande, servizi che secondo la socità “che incrementeranno la soddisfazione complessiva dei viaggiatori, già oggi pari al 90%”.

Fs annuncia inoltre che, al momento, sono in corso attività volte a rinnovare gli ambienti e gli arredi dei convogli e a garantire una maggior sicurezza tramite l’installazione di telecamere di videosorveglianza.

“Fra le ulteriori novità, l’introduzione del pulitore viaggiante, il servizio per aumentare pulizia e decoro delle carrozze. Operatori specializzati che viaggiano sui treni InterCity per intervenire con tempestività e continuità, garantendo standard di pulizia più elevati”.