Trenitalia: agosto nero per chi viaggia in treno, stop e modifiche alla circolazione. Ecco le linee ferroviarie interessate

Treni al rallentatore ad agosto a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale su molte linee ferroviarie italiane. Trenitalia informa sui disagi e sulle modifiche ai treni a lunga percorrenza, alta velocità compresa. Ecco quali sono le linee ferroviarie che subiranno modifiche

Sarà un agosto difficile per i passeggeri che sceglieranno il treno per spostarsi lungo il Paese. Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs, ha annunciato una serie di lavori di potenziamento infrastrutturale su diverse linee ferroviarie italiane. Questi interventi, finalizzati a migliorare la frequenza e la qualità del servizio, comporteranno importanti modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza, comprese le linee dell’alta velocità. Vediamo quali sono le linee ferroviarie che subiranno modifiche.

Linea AV Milano-Bologna

Dal 12 al 18 agosto, la linea AV Milano-Bologna subirà una parziale interruzione, con un conseguente aumento dei tempi di viaggio fino a 120 minuti. Nella settimana successiva, dal 19 al 25 agosto, vi saranno invece riduzioni di velocità. Queste modifiche influenzeranno soprattutto i treni Frecciarossa sulla tratta Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno, con allungamenti delle percorrenze e cancellazioni. Inoltre, tre treni Intercity e Intercity Notte delle relazioni Milano/Firenze-Roma/Siracusa e viceversa saranno deviati sulla linea convenzionale tra Orvieto e Chiusi.

Linea Direttissima Firenze-Roma

Dal 12 al 23 agosto, la tratta Chiusi-Orvieto della linea Direttissima Firenze-Roma sarà interrotta per lavori di impermeabilizzazione del viadotto Paglia. Nei giorni successivi, il 24 e 25 agosto, la linea subirà riduzioni di velocità. Questo comporterà modifiche di orario, cancellazioni e deviazioni di percorso per i treni Frecce e Intercity, con aumenti dei tempi di viaggio fino a 80 minuti.

Linea AV Milano-Venezia

I lavori per la realizzazione della linea AV/AC Milano-Venezia prevedono un’interruzione totale nella tratta Verona-Vicenza fino al 20 agosto, seguita da rallentamenti fino al 26 agosto. Queste modifiche comporteranno limitazioni, cancellazioni e deviazioni di percorso, con aumenti dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti da Venezia a Milano e 150 minuti nel senso opposto.

Linea Bologna-Prato

La linea Bologna-Prato sarà interrotta continuativamente fino all’8 settembre nella tratta Pianoro-San Benedetto per lavori di adeguamento. I treni saranno cancellati e sostituiti con bus. Ci saranno anche rimodulazioni di orario e deviazioni via Falconara o via Tirrenica Nord per alcuni treni Intercity e Intercity Notte.

Valichi Alpini

Per lavori di adeguamento e messa in sicurezza, saranno cancellati tutti i collegamenti Eurocity da Domodossola a Milano fino all’8 settembre. I treni saranno sostituiti con bus tra Milano e Domodossola, e tra Milano, Losanna e Ginevra. I lavori sulla Domodossola-Iselle dureranno dal 9 al 30 agosto, mentre quelli sulla Milano-Domodossola fino all’8 settembre.

Soluzioni per gli Utenti

Trenitalia ha messo in atto diverse misure per ridurre al minimo l’impatto negativo sugli utenti. La comunicazione è stata potenziata: circa 17.000 email e 800 SMS sono stati inviati ai clienti delle Frecce interessate dalle modifiche, informandoli delle variazioni e delle opzioni disponibili. Gli utenti possono consultare l’app Trenitalia o il sito web per aggiornamenti in tempo reale e per ottenere informazioni dettagliate sulle modifiche di orario e le cancellazioni.

Per quanto riguarda i servizi sostitutivi, Trenitalia ha predisposto autobus per le tratte interessate dalle interruzioni e ha potenziato l’assistenza nelle stazioni principali. Nelle stazioni con maggiori flussi di passeggeri, dal 26 luglio al primo settembre, è stato incrementato il personale di assistenza e sono state aumentate le scorte di kit e acqua da fornire ai clienti in situazioni di anormalità di servizio.

Cosa fare in caso di ritardo

In caso di ritardi superiori a 60 minuti o cancellazioni, Trenitalia offre la possibilità di riprogrammare il viaggio o ottenere un rimborso integrale del biglietto. Gli utenti sono invitati a pianificare i loro spostamenti con anticipo e a consultare regolarmente i canali di comunicazione ufficiali di Trenitalia per restare aggiornati sulle modifiche.

Qui per consultare tutte le info di mobilità di Trenitalia.