Treni, verso una nuova roadmap dei trasporti ferroviari in Europa. Riunione Emc Uic: al via la presidenza Ferraris (FS)

Trasporti, la riunione si è focalizzata sui tre principali argomenti: il sistema di ticketing europeo, la tecnologia Digital Twin e la piattaforma digitale Dp-Rail. Ferraris: “Onorato di aver ospitato a Roma la riunione inaugurale”

Si è svolta a Roma, la riunione del Comitato di gestione europea (Emc) della Union Internationale des Chemins de Fer (Uic), istituzione internazionale che riunisce i principali attori e stakeholder del settore ferroviario, la prima sotto la presidenza di Luigi Ferraris, Ad del Gruppo FS. Tre i temi principali discussi:

Introduzione di un nuovo sistema di ticketing per rendere più semplice viaggiare in treno e altri mezzi di trasporto.

Implementazione del Digital Twin, ovvero il gemello digitale delle infrastrutture, per migliorare la manutenzione predittiva.

Il progetto Dp-Rail, mirato ad aumentare lo scambio di dati nel trasporto merci transfrontaliero.

Definire la roadmap del trasporto ferroviario europeo

L’obiettivo della riunione dell’Uic è stato quello di definire l’agenda per la futura roadmap del trasporto ferroviario in Europa e stabilire le principali priorità della regione per i prossimi due anni. Hanno partecipato rappresentanti dei principali operatori ferroviari europei, sia in presenza che da remoto, insieme al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Treni, i temi della riunione Uic

La riunione si è focalizzata sui tre principali argomenti: il sistema di ticketing europeo, la tecnologia Digital Twin e la piattaforma digitale Dp-Rail. L’obiettivo comune degli membri dell’UIC è promuovere lo shift modale dal mezzo privato al treno per migliorare la sostenibilità, la connettività e l’integrazione dei sistemi di trasporto.

Il nuovo sistema di ticketing armonizzato e standardizzato nel contesto dello spazio ferroviario unico europeo migliorerà l’esperienza dei passeggeri permettendo una pianificazione, acquisto e fruizione dei viaggi con il treno o altre modalità di trasporto a livello nazionale e internazionale, assicurando l’accesso a tutte le informazioni necessarie in tempo reale.

Il Digital Twin è una replica esatta, ma digitale, di un’opera infrastrutturale che potrebbe rivoluzionare il sistema infrastrutturale garantendo vantaggi significativi come la manutenzione predittiva, l’efficienza, la riduzione dei costi e la sostenibilità ambientale. Uno sviluppo uniforme in Europa consentirebbe la condivisione di informazioni e il reciproco scambio di conoscenze e know-how.

Per quanto riguarda la logistica e il trasporto merci, è cruciale lo sviluppo e l’implementazione del progetto Dp-Rail, che mira a colmare il divario sia quantitativo che qualitativo dei dati necessari per i processi di produzione del trasporto ferroviario merci transfrontaliero.

Ferraris (FS): “Va trasformata la mobilità europea”

Luigi Ferraris è stato nominato Presidente della Regione Europa lo scorso dicembre con un mandato di due anni. Un biennio che si contraddistingue per un contesto macroeconomico e geopolitico in continuo cambiamento.

“Sono onorato di aver ospitato a Roma la riunione inaugurale del Comitato di Gestione Europea 2024-2025 – ha commentato Luigi Ferraris – “Oggi, al fianco dei principali attori europei del settore, abbiamo discusso le sfide future che impatteranno sul trasporto ferroviario e sull’intero sistema di mobilità a livello europeo e oltre. Il nostro principale obiettivo è rafforzare il sistema ferroviario, per favorire la crescita economica e attrarre nuovi investimenti, con l’innovazione e la digitalizzazione come elementi chiave per la trasformazione della mobilità europea.”