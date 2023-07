Trasporto merci: Ferrovie dello stato acquisisce la tedesca Exploris

Attraverso le società di Exploris Deutschland Holding GmbH Hamburg, tra cui Via Cargo, HSL Logistik e Delta Rail, il Polo Logistica Fs opererà nel trasporto ferroviario merci in otto paesi europei

Ferrovie dello Stato cresce nella logistica e diventa il secondo operatore merci in Germania. La sua controllata TX Logistik ha comprato la concorrente tedesca Exploris Deutschland, attiva nel trasporto ferroviario merci.

L’operazione, spiega una nota, rappresenta un ulteriore passo verso l’obiettivo di passare da 1,8 a 5 miliardi di fatturato in un decennio dichiarato nel piano industriale di Fs.

Che cosa fa Exploris

I collegamenti ferroviari internazionali di Exploris si muovono soprattutto lungo l’asse est-ovest e completano quindi la rete di TX Logistik, presente in particolare lungo l’asse nord-sud Europa. Attraverso le società di Exploris Deutschland Holding GmbH Hamburg, tra cui Via Cargo, HSL Logistik e Delta Rail il Polo Logistica opererà nel trasporto ferroviario merci in otto paesi europei (Germania, Polonia, Belgio, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria e Svizzera).

Exploris si concentra principalmente sul trasporto merci su rotaia nel segmento del trasporto convenzionale: al momento effettua circa 240 treni a settimana, dedicati al trasporto di acciaio, gesso, prodotti agricoli, automobili, macchinari per l’edilizia o prodotti di olio minerale per numerosi clienti industriali e logistici. Questi traffici integrano e si aggiungono a quelli di TX Logistik, società specializzata principalmente sui trasporti intermodali e trasporti combinati con collegamenti con treni container nel traffico dell’entroterra dei porti marittimi. Attività quindi complementari e un portafoglio che si arricchisce di clienti industriali europei.

Atteso un fatturato in crescita di 500 milioni

L’organico cresce con 500 dipendenti che aggiunti ai 700 di TX portano la consistenza a 1200 persone e la flotta di locomotive: alle 91 di TX se ne aggiungono 75 di Exploris. In crescita anche il fatturato che potrà superare i 500 milioni di euro. Le attività delle società acquisite comprendono anche servizi di spedizione, realizzati da società proprie in Germania e Polonia; servizi di manovra ferroviaria, sempre in Germania e Polonia e una propria accademia per la formazione e l’aggiornamento di macchinisti. L’accademia rappresenta una risorsa importante per contrastare la carenza di personale qualificato, elemento di attuale criticità per l’intero settore ferroviario.

L’impegno di Fs per l’export

“Un’ operazione che ci rende molto orgogliosi e conferma la nostra grande determinazione nel posizionamento del business della logistica in ambito internazionale per supportare lo sviluppo di import e export del nostro Paese a sostegno del made in Italy” ha detto Sabrina De Filippis, amministratrice delegata di Mercitalia Logistics che detiene il 100% delle azioni di TX. “Con questa acquisizione, inoltre, abbiamo posto un ulteriore fondamentale pilastro per raggiungere gli obiettivi dell’Unione Europea per lo shift modale per la mobilità delle merci, a favore del trasporto ferroviario, anche per rispondere appieno alle imprescindibili esigenze dell’ecosistema per gli aspetti ambientali ed energetici”.