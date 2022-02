Trasporto collettivo sostenibile: Italian Exhibition Group sigla accordo con Asstra e An.bti

In vista del Salone “Ibe Intermobility and Bus Expo”, le nuove collaborazioni di Italian Exhibition Group mirano ad accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile

Italian Exhibition Group ha siglato un accordo con associazioni del settore: Asstra e An.bti, in vista di “Ibe Intermobility and Bus Expo” – l’appuntamento biennale dedicato al trasporto collettivo di persone che guarda alla mobilità sostenibile del futuro – che si terrà a Rimini il prossimo autunno (dal 12 al 14 ottobre 2022), organizzato in contemporanea con Ttg Travel Experience, il marketplace del turismo in Italia.

I due protocolli rientrano nella nuova strategia di “Ibe Intermobility and Bus Expo” che segna il suo passaggio da “fiera di prodotto” a “piattaforma di soluzioni tecnologiche integrate e luogo di incontro e dibattito per interpretare e decodificare i segnali che arrivano dai mercati, determinanti per le scelte delle nuove catene del valore nel comparto”. La sostenibilità diventa un nodo centrale anche nel trasporto pubblico collettivo, pronto nei prossimi anni a diventare ancora più green grazie alle risorse del PNRR.

In dettaglio l’accordo triennale con Asstra, in continuità con le edizioni precedenti, prevede un’ampia collaborazione, tra cui il supporto al Comitato Tecnico Scientifico di Ibe nell’individuazione dei temi chiave del comparto. Inoltre, l’Associazione trasporti continuerà a sostenere gli eventi dedicati alla formazione e all’aggiornamento professionale (Key Energy ed Ecomondo) e disporrà di un’area espositiva istituzionale divenendo un luogo di incontro per gli aderenti. Infine, l’associazione avrà a disposizione un’ulteriore area dedicata alle start-up al fine di favorire l’innovazione nel settore del trasporto pubblico locale.

Il protocollo siglato con An.bti è focalizzato sui temi specifici del turismo e della mobilità sostenibile in vista dell’appuntamento a Rimini dove si approfondiranno le esigenze e le aspettative degli operatori di un comparto che presenta interessanti margini di crescita nell’attuale fase di ripresa post-Covid. In particolare, l’accordo con Italian Exhibition Group prevede un’esclusiva valida sino al 2024 per sensibilizzare gli oltre 200 associati sulle tematiche decisive per il mercato di riferimento. Inoltre, l’Associazione bus turistici italiani sarà di supporto al comitato tecnico scientifico di Ibe nella definizione dei temi rilevanti per il futuro del comparto. E in occasione dell’appuntamento a Rimini verrà presentato il “Manifesto del Bus Turistico” e IBE sarà il palcoscenico dell’assemblea nazionale dell’Associazione.