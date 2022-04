Transizione energetica, tre Master Eni per i manager del futuro: bandi, borse di studio e requisiti

Transizione energetica: sono tre i Master Eni per giovani laureati under 28, con borse di studio. I bandi sono partiti ai primi di aprile. Ecco tutte le informazioni utili

Produrre energia, tutelare l’ambiente, contenere il surriscaldamento del clima. Sono gli obiettivi della transizione energetica che impegnano i grandi gruppi energetici ad un cambiamento radicale. Eni non fa eccezione e lo dimostra anche con tre Master – finanziati con borse di studio – e dedicati a giovani laureati. Le iscrizioni sono aperte e si concluderanno con scadenze diverse ma comunque prima dell’estate. Vediamo più nel dettaglio di che si tratta.

Transizione energetica: il master MEDEA per i manager dell’energia

Il Master MEDEA (Management ed Economia dell’Energia e dell’Ambiente) è un MBA della durata di dieci mesi rivolto ai laureati under 28 in discipline tecnico-scientifiche ed economiche, di qualsiasi nazionalità. In collaborazione con l’Università di Pavia. Per formare i nuovi manager dell’energia, l’MBA offre ai candidati una visione internazionale e un’impostazione multidisciplinare, con corsi in inglese. Eni mette a disposizione borse di studio a copertura completa del costo del Master, che includono un contributo mensile di 1.000 euro lordi per gli studenti italiani e 1.300 euro lordi per chi proviene dall’estero.

Il Master si svolge da settembre a giugno nella sede di Eni Corporate University a San Donato Milanese. Il bando di partecipazione è già aperto e terminerà il 9 maggio (29 aprile per i cittadini non italiani).

Transizione energetica: l’esplorazione nel master GEMS

Chi saranno gli esploratori di domani? Il Master GEMS (Geoscience for Energy-Eni Master School) propone un percorso di alta formazione con un approccio dai forti contenuti digitali a laureati under 28 in Ingegneria, Geologia e Geofisica, Fisica, Matematica eIngegneria, per l’acquisizione di competenze avanzate nell’indagine del sottosuolo.

Il Master prevede una selezione con posti limitati, una borsa di studio mensile e si svolge presso la Eni corporate university a San Donato milanese.

Le iscrizioni sono aperte dal 1° aprile al 13 giugno. Qui si possono trovare i requisiti richiesti per accedere al master.

Transizione energetica: il master MINDS e le risorse naturali

Master MiNDS (Master in Natural Resources Development and Storage). Questo percorso si rivolge a laureati under 28 in Ingegneria, Geologia e Geofisica, Fisica, Chimica e Matematica, introducendo a tecnologie innovative e soluzioni digitali d’avanguardia per la transizione energetica.

Anche MiNDS è un master con posti limitati assegnati su selezione. Prevede borse di studio mensili e ha una durata di 9 mesi presso il Politecnico di Torino, più 3 mesi di stage in Eni. Il bando è ancora in corso di definizione e per restare aggiornato si può consultare l’apposita pagina dedicata.