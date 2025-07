Terna lancia un programma di welfare per il benessere fisico ed emotivo del personale

La società che gestisce la rete elettrica prosegue nel suo impegno per un ambiente di lavoro più salutare e per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata. Accordo con i sindacati per i congedi retribuiti

Sostenibilità non è solo ambiente ma anche benessere delle persone. Lo sa bene Terna, la società italiana che gestisce la rete elettrica e che è campione non solo di compliance ecologica. L’ultima iniziativa è appunto il lancio di nuovo programma dedicato al benessere, al sostegno dell’equilibrio personale, professionale e della salute delle sue persone, nell’ambito dell’impegno di Terna nel promuovere politiche e azioni di welfare volte a favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata. In linea con la propria People Strategy, e in collaborazione con un partner internazionale leader di settore, l’azienda si è dunque dotata di una piattaforma attraverso la quale il personale di Terna, e anche i loro familiari, possono usufruire dei servizi offerti da professionisti certificati, in grado di fornire sostegno e consulenza in tre ambiti: emotivo, fisico e pratico.

Terna: i dettagli del programma

Il programma, accessibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, prevede sessioni con professionisti certificati nei diversi ambiti di supporto, tramite diversi canali e strumenti che tutelano rigorosamente la privacy. Ad esempio per l’area emotiva ci sono sessioni individuali con professionisti clinici che supportano le persone ad affrontare difficoltà psicologiche, a migliorare la gestione del tempo e a dare supporto ai neogenitori in fase di rientro al lavoro; mentre per la parte fisica si punta a sport e nutrizione e per l’area del supporto pratico il programma fornisce soluzioni per migliorare l’equilibrio vita-lavoro, agevolando la gestione della quotidianità attraverso la consulenza di specialisti finanziari, legali, sanitari e per il care giving (badanti e baby-sitter).

Terna: l’accordo con i sindacati

Sempre in tema di welfare, Terna ha recentemente siglato un verbale di accordo con le organizzazioni sindacali che migliora ulteriormente l’attuale sistema aziendale relativamente alla conciliazione vita-lavoro per i genitori, all’assistenza familiare, al benessere delle persone e alla previdenza complementare. In particolare, l’accordo prevede l’aumento dei giorni di permesso retribuito per i padri in occasione della nascita di un figlio/a per un totale di 7 giorni – in aggiunta a quelli di congedo previsti dalla legge -, l’incremento del 15% delle indennità relative ai periodi di congedo parentale in aggiunta a quanto disposto a livello normativo, l’aumento del numero di permessi per situazioni di particolare gravità e per assistenza familiare, e il contributo fino al 60% alla spesa per la retta di frequenza dell’asilo nido per i genitori.