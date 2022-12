Transizione ecologica: un fondo con il risparmio degli italiani per garantirla ecco la proposta da First Cisl

Secondo il sindacato della Cisl, per orientare il sistema verso la sostenibilità serve un Fondo nazionale di investimento dell’economia reale gestito con forme di partenariato pubblico – privato. Banche e assicurazioni fondamentali

“Il ruolo di banche e assicurazioni è fondamentale per gestire la transizione ecologica e costruire un nuovo modello economico e sociale fondato sulla sostenibilità”. Lo ha dichiarato il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani nel corso della tavola rotonda “Il ruolo di finanza, banche e assicurazioni nella transizione ecologica” che si è tenuta oggi a Roma.

Secondo il sindacalista, “Politiche del risparmio mirate, con il coinvolgimento dI banche e assicurazioni, possono contribuire a raggiungere questo obiettivo”.

First Cisl, la proposta per il fondo nazionale di investimento

La First Cisl ha proposto dunque di creare un Fondo nazionale di investimento nell’economia reale, gestito con forme di partenariato pubblico – privato. A detta del sindacato, il fondo “avrebbe l’effetto di far crescere gli investimenti e di orientare il sistema economico verso la sostenibilità”. Inoltre “Il Fondo potrebbe raccogliere tra 70 e 100 miliardi, una cifra che si andrebbe ad affiancare a quella stanziata dal Pnrr e dal Fondo complementare nazionale per la transizione ambientale. Il capitale investito verrebbe garantito integralmente, per un ammontare limitato e con scadenza temporale definita ex ante”.

“La mitigazione dei rischi – ha concluso Colombani – è la sfida principale che gli intermediari si trovano ad affrontare. È un obiettivo fondamentale per garantire polizze assicurative più convenienti e minore costo del credito. È in questo modo che possiamo coniugare una transizione giusta con la crescita economica”.