Trading: certificati turbo quotati e negoziabili h24

La succursale italiana della prima società al mondo specializzata in prodotti derivati – IG Europe – ha lanciato i primi certificati turbo disponibili 24 ore su 24, 5 giorni su 7. Oggi la presentazione a Roma

Ci sono modi e tempi per fare tutto, anche in finanza. Almeno fino allo scorso 26 novembre, quando la succursale italiana della prima società al mondo che si è occupata di prodotti derivati – la IG Europe – ha lanciato sul mercato i primi certificati turbo disponibili 24 ore su 24, 5 giorni su 7 e scambiati all’interno di Spectrum, nuova sede di negoziazione attiva in Europa e accessibile agli investitori tramite il broker IG Europe.

Per la presentazione dei nuovi certificati la società ha lanciato un roadshow che ha già toccato Milano, mentre stasera, 28 novembre, farà tappa a Roma per spiegare le opportunità di fare trading con i nuovi certificati turbo24, che potranno contare su sottostanti come indici, forex e materie prime. All’evento sarà presente anche Bruno Moltrasio, un trader professionista che all’analisi teorica affiancherà sessioni di trading real time di brevissimo termine, occasione per clienti e potenziali investitori per conoscere i turbo24 .

“Dopo oltre tre anni di lavoro, siamo lieti di annunciare il lancio dei nuovi turbo24 e l’ingresso di IG nel mercato del trading con prodotti listati. La possibilità di fare trading su un prodotto trasparente, regolamentato e quotato in un mercato europeo rappresenta una vera opportunità per gli investitori retail”, ha commentato Arnaud Poutier, head di IG Europe.

I turbo24 sono prodotti a rischio limitato il cui prezzo di acquisto riflette l’esposizione sul sottostante. Offrono trasparenza nella gestione del rischio, maggior controllo sulla leva e sull’esposizione e certezza delle modalità di pricing.

“Presenti da oltre 45 anni sul mercato e da sempre attenti alle esigenze dei trader, compiamo ora un altro passo in avanti verso l’innovazione con l’introduzione, per la prima volta al mondo, di certificati turbo quotati 24 ore su 24. L’interesse dei trader italiani verso gli strumenti finanziari derivati listati e verso nuove opportunità è particolarmente alto; per questa ragione abbiamo scelto di rispondere non solo offrendo loro ciò che cercano, ma apportando novità che garantiranno flessibilità operativa e controllo del rischio. Il tutto con l’obiettivo di massimizzare i ritorni”.

Dal 26 novembre, i certificati turbo24 sono disponibili per il trading dal lunedì al venerdì in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia.