Tour de France in Italia: Crédit Agricole al fianco del ciclismo e della sostenibilità

111° Tour de France: Crédit Agricole Italia protagonista in qualità di partner ufficiale insieme a LCL, sponsor della prestigiosa maglia gialla. L’evento ciclistico più celebre al mondo parte per la prima volta dall’Italia, combinando passione per lo sport, valori condivisi e impegno per la sostenibilità

Torna il grande ciclismo sulle strade italiane. Il Tour de France, la più celebre competizione ciclistica mondiale, fa il suo debutto storico partendo per la prima volta dall’Italia per la sua 111ª edizione. La Via Emilia si tingerà di giallo con la Grande Boucle che attraverserà Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte dal 29 giugno al 1 luglio, unendo tre regioni italiane con la passione comune per il ciclismo. Crédit Agricole Italia, già consolidato partner delle Grandi Classiche del Ciclismo, sarà al fianco dei grandi campioni internazionali che parteciperanno al Tour insieme a LCL, banca del Gruppo e sponsor della prestigiosa maglia gialla.

Il legame tra il ciclismo e Crédit Agricole

Il forte legame di Crédit Agricole con il ciclismo si riflette nei valori condivisi di inclusione, coinvolgimento, attenzione all’ambiente e mobilità sostenibile. Il ciclismo non è solo uno sport competitivo per i campioni, ma offre a tutti l’opportunità di sfidarsi sulle stesse strade, promuovendo un impegno tangibile verso la sostenibilità.

E la banca integra attivamente il rischio climatico nelle sue strategie finanziarie e di investimento, sostenendo progetti per le energie rinnovabili e guidando i clienti verso un’economia più sostenibile e responsabile verso l’ambiente e la società.

Pedalare contro la crisi climatica

Crédit Agricole Italia vede nella bicicletta non solo un simbolo contro la crisi climatica, ma anche un motore di innovazione. Il gruppo ha introdotto servizi innovativi che consentono ai clienti di operare in modo completo attraverso canali digitali: il 60% dei clienti utilizza attivamente questi strumenti, con l’87% delle transazioni effettuate in digitale. Questo approccio digitale non solo supporta l’ingresso di nuovi clienti, rappresentando oltre il 35% del totale del Gruppo, ma anche l’App registra un crescente utilizzo, confermandosi come il canale preferito dai clienti.

Eventi a sostegno del territorio del nostro Paese

Durante le tappe italiane della 111ª edizione del Tour, Crédit Agricole Italia e Lcl, unite nel sostegno al ciclismo e nei suoi valori, celebrano la partnership con un evento a Firenze, città del Grande Départ. Oltre alla promozione degli ideali sportivi, le due banche lavorano insieme per rafforzare i legami commerciali tra Italia e Francia.

Crédit Agricole Italia è impegnata anche nei settori agroalimentare e dell’innovazione. Il Gruppo supporta da sempre l’agricoltura attraverso le sue banche, mentre promuove l’innovazione tramite i suoi 44 Village, acceleratori che hanno accolto oltre 1400 startup e raccolto oltre un miliardo di euro di investimenti. Questi Village sono presenti in varie città italiane, tra cui Milano, Parma, Padova, Sondrio (dal febbraio 2024), e presto a Catania.