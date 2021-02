Top Utility 2021: Hera prima per inclusione e diversità

Nella nona edizione del rapporto Top Utility 2021 il Gruppo Hera arriva al primo posto nella categoria “Diversity” per l’attenzione ai temi a favore della diversità e dell’inclusione sociale – Mentre la società pesarese Marche Multiservizi risulta la migliore nella categoria “Sostenibilità”

In occasione della presentazione della IX edizione del rapporto Top Utility, che ogni anno analizza e valorizza l’evoluzione e le performance delle 100 maggiori utility italiane, il Gruppo Hera si è distinta per l’impegno sui temi della diversità e dell’inclusione sociale. Mentre Marche Multiservizi – società pubblico privata pesarese – risulta la migliore in sostenibilità per le politiche di gestione ambientale e di corporate social responsability.

Parità di genere, tutela della diversità e dell’inclusione: sono tematiche centrali della strategia e cultura aziendale del Gruppo Hera. Tanto da aggiudicarsi il premio Top Utility nella categoria Diversity “per l’impegno nelle politiche a favore della diversità, dell’inclusione e della responsabilità sociale”.

Ne sono una dimostrazione i sistemi meritocratici progettati e misurati per garantire una reale applicazione, con strumenti di compensazione e benefit focalizzati su performance, complessità di ruolo e confronto con il mercato, a prescindere da caratteristiche di genere o generazione, e percorsi di carriera che vedono una percentuale crescente di donne con ruoli di responsabilità, pari oggi a circa il 30%.

L’impegno della multiutility è testimoniato anche da altri riconoscimenti come la certificazione Top Employer, raggiunta per il 12° anno consecutivo e che anche nel 2021 ha confermato il primo posto in Italia per il Gruppo Hera. Inoltre, Hera è presente nel Bloomberg Gender-Equality Index e tra le prime aziende nel Diversity & Inclusion Indec di Refinitiv.

Mentre MMS nella categoria “ Sostenibilità”, si contraddistingue per aver raggiunto crescenti performance in tema di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale, continuando nell’integrazione della sostenibilità all’interno della propria strategia di business. Il riconoscimento si aggiunge a quello già ottenuto nel 2012 nell’ambito “Territorio e consumatori” e si va ad aggiungere al premio Top Utility Assoluto ricevuto nel 2016.

“Ci impegniamo affinché il Gruppo Hera sia un posto dove tutti possano sentirsi “bene” e inclusi – ha affermato Susanna Zucchelli, Diversity Manager e Direttore Acqua della multiutility – dove ciascuno sente di potere dare il proprio contributo a progetti di valore che arricchiscono le comunità servite, puntando alla qualità, favorendo la collaborazione e il dialogo”.

“Un’azienda alla quale anche le giovani generazioni possano guardare con interesse per la propria futura carriera – ha concluso Zucchelli – Ricevere questi riconoscimenti ci gratifica, ci motiva e ci incoraggia a fare ancora meglio, per rendere l’azienda un vero e proprio soggetto abilitante della diffusione e dell’integrazione di questi temi nel tessuto sociale.”

“Siamo molto orgogliosi di vedere premiato il nostro impegno sulla sostenibilità – hanno dichiarato il Presidente, Daniele Tagliolini e l’Amministratore Delegato, Mauro Tiviroli -. Abbiamo lavorato per trasferire benefici alle comunità, facendo sinergie, economie di scala e dialogando con i nostri stakeholder con la massima attenzione al territorio. La rendicontazione del margine a “valore condiviso”, ovvero quella quota che deriva da attività di business che rispondono agli obiettivi dell’Agenda Onu, è un esempio concreto di come il territorio è al centro della nostra attenzione”-