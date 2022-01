Tod’s vola in Borsa: ricavi in forte crescita (+38,7%) nel 2021

I dati preliminari 2021 indicano una forte ripresa del fatturato e un buon posizionamento geografico. Migliora il canale e-commerce. Della Valle: “Risultati operativi positivi già nel 2021”

Tod’s vola in Borsa dopo la pubblicazione dei dati preliminari sui ricavi 2021. A metà giornata il titolo sale del 13,87% a quota 45,80 euro, vicino ai massimi di giornata.

Ieri sera, a mercati chiusi, Tod’s ha reso noto di aver chiuso il 2021 con vendite migliori delle attese e ricavi preliminari in crescita del 38,7%, a 883,4 milioni di euro rispetto ai 637,2 milioni del 2020. Il fatturato annuale di Tod’s, a cambi costanti, è salito del 39,2% a 887,1 milioni di euro.

Prendendo in analisi solo il quarto trimestre dell’azienda, i ricavi si sono attestati a quota 261 milioni, in aumento del 41,6% rispetto all’ultimo trimestre del 2020 e del 9,6% rispetto quarto trimestre del 2019.

Il presidente e Ad Diego Della Valle ha rimarcato come siano stati la crescita di Roger Vivier e una forte spinta di Tod’s, nella seconda metà dell’anno, a spingere e a migliorare l’andamento del fatturato complessivo dell’azienda. “Il 2021 – ha dichiarato – si chiude con risultati di vendita positivi e superiori alle nostre aspettative di inizio anno”.

“A livello geografico la graduale ripresa nei mercati occidentali si è aggiunta agli ottimi risultati registrati dai nostri marchi in Cina, e nel continente asiatico in generale, con un andamento che riflette il graduale miglioramento delle condizioni di mercato. Questi dati di vendita – dice Della valle – permetteranno al Gruppo di tornare a risultati operativi positivi già nell’esercizio 2021. Il canale e-commerce ha registrato risultati eccellenti, con ricavi in crescita a tripla cifra, rispetto al 2019. L’accurata revisione della nostra rete distributiva fatta negli ultimi due anni ne ha fortemente migliorato la produttività e, nel complesso, il canale diretto ha registrato nell’esercizio risultati superiori a quelli del 2019″, ha concluso Della Valle.