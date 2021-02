Tip lancia un’offerta sulle azioni Tipo e Beta

L’operazione costerà a Tip fino a 134,5 milioni di euro e si dovrebbe concludere entro il 30 aprile di quest’anno

È tempo di acquisti per Tamburi Investment Partners. Il consiglio d’amministrazione della società d’investimento lancia un’offerta in contanti per comprare il 100% delle azioni Tip Pre-Ipo (Tipo), di cui Tip ha già in portafoglio il 29,29%.

Costituito nel 2014, Tipo è un club deal, cioè un’associazione formata da investitori che si riuniscono per acquistare partecipazioni azionarie. Dopo le cessioni delle partecipazioni detenute in AAA (Advanced Accelerated Application) e in IGuzzini, Tipo controlla oggi, direttamente e indirettamente, il 21,97% di Beta Utensili e il 20% di Chiorino.

Con l’acquisto del 100% delle azioni, Tip intende chiudere l’attività di Tipo. “L’offerta è rivolta anche all’acquisto, direttamente o indirettamente, delle quote di Betaclub (ulteriori rispetto a quelle già detenute da Tipo) e delle azioni di Beta Utensili (ulteriori rispetto a quelle detenute da Tipo, Betaclub e dal socio di maggioranza di Beta Utensili)”, si legge nella nota di Tamburi Investment Partners.

L’operazione costerà a Tip fino a 134,5 milioni di euro e si dovrebbe concludere entro il 30 aprile di quest’anno.

“L’offerta è rivolta, a parità di condizioni, anche a d’Amico Società di Navigazione, d’Amico Partecipazioni Finanziarie, FI.PA e a Cesare d’Amico, che costituiscono parti correlate di Tip – prosegue la nota – Considerato il complessivo controvalore degli acquisti di partecipazioni che TIP dovrebbe effettuare dalle parti correlate in caso di conclusione dell’operazione, nessuno degli indici rilevanti risulta applicabile e, pertanto, quest’ultima si qualificherebbe come di “minore rilevanza”. Il Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate di TIP ha comunque espresso il proprio motivato parere sull’operazione e ha ritenuto sussistente un effettivo interesse della Società a che l’operazione abbia luogo, nonché ha riscontrato la convenienza e sostanziale correttezza delle condizioni dell’operazione medesima”.

Il titolo Tamburi Investment Partners è in rialzo del 3% a Piazza Affari oltre i 7 euro alle 12:57 di mercoledì 24 febbraio.