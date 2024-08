Tim vende il 10% residuo in Inwit a Impulse I (Ardian) e incassa 250 milioni di euro

Tim ha venduto la sua quota residua in Inwit a Impulse I, consorzio di Ardian, a 10,43 euro per azione tramite la holding Daphne 3, che possiede il 29,9% di Inwit

Tim ha concluso un’importante operazione finanziaria: ha venduto la sua quota residua in Inwit a Impulse I, il consorzio capeggiato da Ardian, al prezzo di 10,43 euro per azione. Questa transazione avviene tramite la holding Daphne 3, che detiene una partecipazione del 29,9% in Inwit.

In dettaglio, Tim cede il 10% della propria partecipazione in Daphne 3, che a sua volta controlla una quota significativa di Inwit. Il prezzo concordato per le azioni di Inwit, 10,43 euro, è leggermente superiore al valore di chiusura di lunedì (10,32 euro), con una differenza di circa l’1%.

Con questa vendita, Tim incassa circa 250 milioni di euro in più rispetto alle previsioni di guidance per il 2024. Tale cifra tiene conto anche dell’indebitamento netto di Daphne 3. La conclusione dell’operazione è prevista per il quarto trimestre del 2024 e dipenderà dal soddisfacimento di specifiche condizioni previste dall’accordo.