Tim, sulla rete Gubitosi gioca la carta Vodafone

Il Cda ha approvato i conti 2018 e il nuovo piano industriale. Sulla rete l’Ad spariglia le carte: mentre tratta con Open Fiber sulla fibra ottica, accordo con Vodafone per condividere l’infrastruttura attiva 5G . In campo anche le torri Inwitt

Il consiglio d’amministrazione di Tim ha approvato i conti 2018, il nuovo piano industriale presentato dall’Ad Luigi Gubitosi e un accordo di condivisione delle reti attive e passive mobili con Vodafone, il “nemico” di sempre, il concorrente Numero Uno del campione nazionale delle Tlc. Giova ricordare che Vodafone ha appena annunciato di aver realizzato la prima connessione mondiale smartphone-rete in 5G. E ora Vodafone e Tim danno inizio ad una trattativa in esclusiva per una newco sull’infrastruttura passiva legata al nuovo standard tecnologico.

Si apre così l’era Gubitosi in Telecom Italia, con una mossa che intende giocare a tutto campo la partita della rete, proprio mentre sul fisso è aperto il tavolo con Open Fiber, la società 50% Enel e 50% Cdp che sta posando la fibra ottica in tutta Italia con il modello Ftth (Fibra dentro le abitazioni). D’altra parte la flessione dei ricavi che contraddistingue tutto il settore Tlc, la concorrenza senza esclusione di colpi e i prezzi in forte discesa spingono verso accordi che rendano meno onerosi gli investimenti per recepire gli avanzamenti tecnologici.Tutto questo mentre su Persidera è arrivata una nuova offerta ed è stata avviata, informa il comunicato diffuso al termine del Cda, una trattativa in esclusiva.

CDA TIM, IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE 2019-2021

Tempo di risultati e di ridurre l’indebitamento. Si potrebbe tradurre e sintetizzare così il nuovo piano strategico 2019-21 approvato dal Cda Tim. In inglese “Time to deliver and to delever”, come titola la nota del gruppo. In cosa consiste? Ritorno sostenibile sul capitale investito, condivisione delle reti per migliorare il ROIC (Return on invested capital), rilancio del business domestico, rafforzamento del Brasile. Sono questi i primi obiettivi del progetto di Gubitosi che ha ottenuto il via libera degli azionisti. Le prime mosse in questa direzione strategica non organica sono, appunto, l’avvio della partnership con Vodafone sulla condivisione delle reti 5 G e il tavolo avviato con Open Fiber sull rete fissa. Il focus, sottolinea ripetutamente il comunicato Tim, è sulla execution, come chiede il Fondo Elliott da tempo. Il che significa, in concreto, passare dalle parole ai fatti. Ma senza disattendere, così sembrerebbe, le aspettative di Vivendi sulla rete fissa.

CDA TIM, LA PARTNERSHIP CON VODAFONE

“Vodafone Italia e il Gruppo Telecom Italia intendono avviare una partnership per la condivisione della componente attiva della rete 5G, valutare la condivisone degli apparati attivi della rete 4G e ampliare l’attuale accordo di condivisione passiva. In pratica, l’accordo “consentirebbe uno sviluppo congiunto della infrastruttura 5G, con tempi più veloci, su una più ampia area geografica e ad un costo inferiore” così le due società hanno presentato il Memorandum d’intesa che ora proseguirà con una trattativa in esclusiva sul progetto complessivo. Progetto che chiama in causa anche Inwitt in quanto “le due società intendono cooperare per adeguare le rispettive reti di trasmissione in fibra per il backhauling mobile e valutare l’aggregazione in un’unica entità delle rispettive infrastrutture passive, per un totale di 22.000 torri in Italia”.

Il nuovo appuntamento con Tim è alla 14 di venerdì 21 febbraio quando l’Ad Luigi Gubitosi presenterà al mercato conti, piano strategico e intesa con Vodafone