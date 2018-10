Tim: servizi ultrabroadband in 2500 Comuni

In 19 milioni di abitazioni è dunque possibile navigare con una velocità massima che varia da 100 fino a 1.000 megabit al secondo in download – 116 i comuni con la connessione a 1 giga, 1800 fino a 200 mega.

I servizi ultrabroadband di Tim su rete fissa sono disponibili in 2500 comuni italiani. La copertura ha raggiunto l’80% del territorio nazionale: in 19 milioni di abitazioni è dunque possibile navigare con una velocità massima che varia da 100 fino a 1.000 megabit al secondo in download.

Nei dettagli, sono circa 1800 comuni già usufruiscono di collegamenti fino a 200 megabit al secondo in download, mentre le connessioni superveloci in tecnologia FTTH, caratterizzate da una

velocità fino a 1 Gigabit, sono invece disponibili in 116 comuni – tra cui 30 grandi città – per una copertura

complessiva di oltre 2,9 milioni di abitazioni.

Passando dalla rete fissa al mobile la copertura, ultrabroadband 4G è già oggi pari al 98% della popolazione.

“Entro il 2020 – si legge nella nota dell’azienda – Tim continuerà lo sviluppo delle reti a banda ultralarga rendendo disponibili connessioni ultrabroadband FTTH in ulteriori località fino a raggiungere 100 grandi città. Saranno inoltre lanciati i primi servizi 5G dopo i successi delle sperimentazioni tecnologiche e dell’installazione delle prime antenne di nuova generazione già accese a Torino, San Marino, Bari e Matera (in queste ultime due città insieme a Fastweb e Huawei)”.