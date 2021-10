Tim: ricavi stabili, debito e ebitda in calo, riassetto in vista

In vista del nuovo Piano strategico, il Ceo Gubitosi ha presentato un progetto di riorganizzazione che punta a valorizzare meglio gli asset del gruppo

Tim chiude i primi nove mesi del 2021 con ricavi per 11,4 miliardi di euro, sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (-0,4%). Bene l’indebitamento finanziario netto after lease, in calo di 3,1 miliardi su base annua, a 17,6 miliardi.

Sul fronte della redditività, l’Ebitda organico cala del 4,4%, a 4,9 miliardi. Il risultato netto si attesta a 0,2 miliardi nel terzo trimestre e a 0,3 miliardi nei nove mesi, escludendo l’impatto delle partite non ricorrenti (0,02 miliardi incluse le partite non ricorrenti).

Per quanto riguarda i target, Tim fa sapere di aver aggiornato la guidance 2021 e che “i nuovi range riflettono i costi di start-up delle nuove iniziative strategiche e le condizioni di mercato”.

Inoltre, nel cda di Tim “si è discusso, in vista della preparazione del nuovo Piano strategico, di possibili iniziative di riorganizzazione del gruppo che mirino a valorizzare gli asset e business aziendali”, si legge nella nota del gruppo.

Nel frattempo, Tim “accelera la realizzazione del piano Beyond Connectivity” e “si candida, insieme a Cdp, Leonardo e Sogei, alla gestione del Polo Strategico Nazionale, l’infrastruttura per i servizi cloud della Pubblica Amministrazione”.

Accelera anche Fibercop, la joint venture con Fastweb controllata all’80% da Tim attiva nel mercato delle infrastrutture di rete, “che nei primi nove mesi ha incrementato la copertura FTTH del 22% e portato la banda ultralarga a quasi il 94% delle linee fisse”.

Nel fisso, “grazie all’offerta calcio e alle azioni commerciali e di miglioramento della copertura”, nel terzo trimestre per Tim “si conferma una stabilizzazione delle linee e si è registrato in particolare un significativo incremento delle linee ultrabroadband, che hanno raggiunto i 9,7 milioni, di cui 5,1 retail con una crescita di 652mila linee nei primi 9 mesi (1.050 mila linee incluso wholesale)”.

Infine, Tim lanciata Magnifica, il nuovo portafoglio di offerte ultra-broadband con velocità fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload.