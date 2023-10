Tim, Profumo (Acri): “Fondazioni interessate a rete, entro fine novembre si conclude con F2i”

In occasione della 99esima Giornata del risparmio, Francesco Profumo, presidente dell’associazione delle fondazioni di origine bancaria, è intervenuto sul tema della rete Tim

“C’è interesse sul progetto di rete di Tim” e “massima attenzione perché la rete di Tim è uno degli asset più importanti per la modernizzazione del Paese”. Lo ha detto il presidente dell’Acri, Francesco Profumo, a margine della Giornata del Risparmio, interpellato su uno dei grandi dossier che affronta Cdp, partecipata dalle Fondazioni di origine bancaria, ed azionista Tim. E ha aggiunto: “Abbiamo avviato un percorso con F2i e c’è stato un primo tavolo tecnico. Siamo partiti dalla proposta Kkr, l’obiettivo è quello di arrivare ad un punto entro la fine di novembre”. Sull’ammontare che potrebbe essere impegnato dalle Fondazioni, Profumo ha detto: “Non abbiamo ancora parlato di numeri perché non ci sono ancora gli elementi. Il percorso è complicato”.

“Il tema della rete è molto complesso, alla base c’è un tema della concorrenza che dovrebbe essere chiarito per non scontrarsi con l’Europa – ha proseguito Profumo –. Il tema di Tim e in generale della rete è importantissimo per la modernizzazione del Paese e interagente con le nuove opportunità del Paese. La rete è importante e da questo punto di vista un’azione che consenta di andare oltre a quello fatto fino ad oggi è necessario”.