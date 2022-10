Tim primo gruppo al mondo per diversità e inclusione secondo Refinitiv (London Stock Exchange Group)

TIM va avanti nel percorso definito dal piano di sostenibilità ed è la prima azienda di telecomunicazioni al mondo nella classifica delle aziende che si sono distinte per le politiche di inclusione e promozione della diversity. Questo posizionamento è stato certificato dal Refinitiv Diversity and Inclusion Index, indice che misura le performance di oltre 12000 aziende

Refinitiv, un’azienda LSEG (London Stock Exchange Group), è uno dei maggiori fornitori mondiali di dati e infrastrutture dei mercati finanziari. La London Stock Exchange Group è la holding nata – nel giugno del 2007 – dall’aggregazione tra la Borsa di Londra (London Stock Exchange) e Borsa Italiana. L’indice “Refinitiv D&I” è ormai uno standard per quanto riguarda la classificazione delle aziende in termini di inclusività. TIM e TIM Brasil sono ad oggi rispettivamente la prima azienda in Italia e in Sud America per quanto riguarda le politiche di inclusione sociale.

Il Diversity and Inclusion Index di Refinitiv classifica oltre 12.000 aziende a livello globale e si basa su dati pubblici – bilanci, relazioni finanziarie, notizie stampa, siti web – che identificano, attraverso 24 metriche specifiche in 4 diversi ambiti (diversità, inclusione, sviluppo delle persone e gestione delle controversie), le prime 100 società quotate in borsa che rappresentano i luoghi di lavoro più inclusivi.

Statisticamente, le aziende che realizzano misure di diversità, inclusione e sviluppo delle risorse umane offrono prestazioni migliori nel tempo rispetto a quelle che ottengono punteggi più bassi o non realizzano queste misure.

Per TIM si tratta di un risultato importante che premia l’impegno della società e rappresenta un ulteriore stimolo per continuare nel programma Diversity & Inclusion, lanciato nel 2009 e portato avanti negli anni con estrema partecipazione delle persone e sostegno del management. Un percorso che prevede ancora molte sfide e opportunità da cogliere e interpretare proprio alla luce della consapevolezza che l’inclusione non è solo un valore etico, ma anche un formidabile motore di performance per l’azienda, strettamente correlato con engagement e soddisfazione delle persone.

Come funziona il piano Diversity&Inclusion di TIM

Il piano Diversity&Inclusion di TIM prevede oltre 100 iniziative volte a favorire l’emersione dei bisogni, la valorizzazione e l’unicità delle persone, l’inclusione e la comunicazione, divisi in 5 principali ambiti: