Tim porta in tv la fibra ottica ad altissima velocità

La trasmissione televisiva “Amici” sarà la prima a dotarsi della tecnologia XGS-PON ad altissima velocità – A Roma, Torino e Genova i telespettatori su rete TIM potranno testare questa innovazione tecnologica

Tim accelera sulle soluzioni innovative per lo sviluppo della rete in fibra ottica in Italia. La società guidata da Luigi Gubitosi porta in tv il programma “Amici” con la fibra FTTH (Fiber To The Home) con velocità fino a 10 Gigabits al secondo. La prima realtà in Italia a dotarsi di questa tecnologica che già da sabato 27 marzo 2021 testerà la super velocità davanti a milioni di telespettatori. Le prime città a beneficiarne saranno Roma, Torino e Genova.

Nel dettaglio, la nuova soluzione è resa possibile dall’adozione della tecnologia di rete XGS-PON che permette in modalità simmetrica (in download e upload) di viaggiare fino a 10 Gigabits al secondo.

Dopo una fase di test, TIM darà la possibilità ai clienti e agli altri operatori wholesale di sperimentare il servizio sulla propria rete per la prima volta nelle città di Roma, Torino e Genova. In questo modo, TIM allarga ulteriormente il proprio ventaglio di soluzioni per soddisfare le crescenti necessità di connettività dei clienti.

In particolare, la connessione basata sulla tecnologia XGS-PON, messa a campo da TIM con la collaborazione di Nokia, sfrutta al meglio le caratteristiche fisiche della fibra ottica, moltiplicando le capacità della rete attuale FTTH GPON (Gigabit Passive Optical Networks) per quattro volte in download (da rete verso cliente) e 8 volte in upload (da cliente verso rete).

“Questo ulteriore primato – ha dichiarato Quang Ngo Dinh, Responsabile Consumer Market di TIM – conferma il nostro impegno nell’anticipare soluzioni innovative per lo sviluppo della rete in fibra ottica in Italia. Come TIM siamo pronti ad offrire la soluzione XGS-PON in alcune città italiane per assicurare ai nostri clienti connessioni sempre più veloci che abilitano la migliore esperienza d’uso dei servizi digitali: dal gaming online alla fruizione dei contenuti di intrattenimento fino alle applicazioni per le imprese e distretti industriali”.