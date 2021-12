Tim: Gubitosi lascia l’azienda, presto Labriola nuovo Ad

Accordo fatto tra Tim e l’ex Ad Gubitosi che lascerà pertanto sia il Cda che l’azienda – Al suo posto, in una una delle prossime riunioni del board, sarà nominato nuovo Ad della compagnia telefonica Pietro Labriola a cui toccherà, insieme al presidente Rossi, affrontare la revisione del contratto con Dazn e l’offerta preliminare di KKR per l’Opa sul 100% delle azioni di Tim

Pietro Labriola sarà il nuovo amministratore delegato di Tim. E’ il risultato delle complesse trattative che hanno portato l’ex Ad Luigi Gubitosi a un accordo con l’azienda per lasciare -. senza maxi buonuscita – sia il cda che la stessa Tim. Di conseguenza, liberatosi un posto nel cda, Labriola verrà cooptato e, probabilmente prima di Natale, nominato nuovo Ad del gruppo.

Di recente Labriola, che mantiene la responsabilità di Ceo di Tim Brasil, era stato nominato Direttore generale di Tim e aveva assunto parte delle deleghe precedenti di Gubitosi. In un prossimo Cda, Labriola – salvo colpi di scena – dovrebbe entrare nella pienezza dei poteri e diventare a tutti gli effetti il nuovo capo-azienda.





Toccherà a lui, d’intesa con il Presidente Salvatore Rossi, riaprire le trattative con Dazn per rivedere il contratto che finora non ha portato a Tim i benefici sperati. Una strada che si preannuncia non semplice, perchè Dazn non ha intenzione di fare sconti. E sempre a Labriola, e a Rossi, toccherà di valutare l’offerta preliminare del fondo americano KKR che prelude a una possibile Opa sul 100% di Tim, previa due diligence.