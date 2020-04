Tim, Google Cloud e Intesa insieme per lo smart working

Scopo dell’alleanza è quello di favorire lo smartworking con nuove soluzioni rivolte alle imprese

Un’alleanza tra tre colossi rivolta alle piccole e medie imprese italiane. Tim, Google Cloud e Intesa Sanpaolo si uniscono allo scopo di offrire soluzioni tecnologiche avanzate alle imprese italiane per consentire loro di continuare a lavorare durante l’emergenza coronavirus, ma anche di spingere sul rilancio quando arriverà il momento.

L’accordo, segue l’intesa firmata nelle scorse settimane tra Tim e Google sull’erogazione di servizi cloud rivolti alle imprese e alla Pa. L’entrata in gioco di Intesa consente alle imprese di “dotarsi di un’offerta integrata di strumenti di comunicazione e collaborazione che rendono lo smart working una realtà”, spiegano le tre società in una nota.

L’offerta è destinata soprattutto alle Pmi e ognuna delle tre aziende contribuirà con le proprie risorse. Nel dettaglio, Tim metterà a disposizione la sua connettività fissa e mobile, disponibile grazie alla copertura in fibra, FWA (Fixed Wireless Access) e 4G (e successive evoluzioni); Google Cloud contribuirà con una suite di applicazioni per la produttività che include Gmail per la posta elettronica e Hangouts Meet per le videoconferenze. Intesa Sanpaolo Forvalue offrirà un servizio di noleggio di personal computer.

“Alla luce di questo accordo TIM e Google Cloud lanciano sul mercato italiano l’offerta “G Suite TIM Edition” che arricchisce i servizi di connettività professionale di TIM con le soluzioni evolute di Smart working di Google per rimanere in contatto con colleghi, clienti e fornitori, anche da casa. “G Suite TIM Edition” è offerta gratuitamente per tre mesi a tutti i clienti TIM Business e a tutte le aziende clienti della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo”.

Alla scadenza non ci sarà nessun rinnovo automatico e ogni impresa deciderà se continuare oppure no.