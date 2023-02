Tim batte le attese: chiude il 2022 con un aumento dei ricavi ed ebitda a 6 miliardi

A spingere i buoni risultati di Tim il rilancio del business domestico e l’accelerazione dello sviluppo in Brasile Confermate le note positive a livello di indebitamento finanziario netto

Tim chiude il 2022 “superando le guidance grazie a un ulteriore miglioramento dei trend operativi nel quarto trimestre” e al contributo positivo del Brasile. Lo comunica il Cda che ha approvato i risultati preliminari dell’anno 2022, precisando che “nei dodici mesi i ricavi da servizi a livello di gruppo sono stati pari a 14,6 miliardi (+1,3%) e l’ebitda organico pari a 6 miliardi in calo del 6,7% (+2,7% nel quarto trimestre), mentre l’ebitda organico di Gruppo after lease è pari a 5 miliardi in flessione del 10,6%.

Il titolo della società tlc è passato in positivo nell’ultima parte della seduta, a +0,48%, prima dei conti e in attesa di novità sulla rete. Tim – si legge nella nota – prosegue nella sua strategia che punta al “superamento dell’integrazione verticale attraverso la separazione degli asset infrastrutturali di rete fissa (NetCo) dai servizi (ServiceCo con Tim Consumer, Tim Enterprise e Tim Brasil) e alla riduzione dell’indebitamento attraverso operazioni di trasferimento e valorizzazione di alcuni asset”.

I risultati del quarto trimestre 2022

Rispetto al quarto trimestre 2021, i ricavi totali sono in crescita, del 3,3% anno su anno, a 4,3 miliardi di euro (+1,1% nel terzo, -1,4% nel secondo e -4,5% nel primo trimestre), mentre i ricavi da servizi aumentano per il terzo trimestre consecutivo con un incremento del 3,6% a 3,9 miliardi di euro (+3% nel terzo, +1% nel secondo e -2,5% nel primo trimestre). Il Capex di gruppo è stato pari a 4 miliardi di euro, di cui 3,1 miliardi domestici. L’indebitamento finanziario netto after lease di gruppo risulta pari a 20 miliardi, stabile rispetto al 30 settembre e in crescita rispetto al 2021 esclusivamente per le partite straordinarie, come quelli legati alle frequenze 5G.

I risultati di NetCo e di Tim Enterprise

NetCo nei dodici mesi registra ricavi totali e da servizi in calo entrambi del 4%. La riduzione “è dovuta principalmente a transazioni one-off contabilizzate nel primo semestre dell’anno scorso. Al 31 dicembre, NetCo gestiva circa 16 milioni di accessi fissi (di cui circa 72% in tecnologie FTTx) con una quota di mercato pari a circa l’80%. Le unità tecniche raggiunte con tecnologia FTTH erano 7,7 milioni, pari a una copertura di circa il 32%, in crescita di 7 punti percentuali rispetto a fine 2021.

Risultati record anche per Tim Enterprise: i ricavi crescono dell’8% e quelli da servizi dell’11% anno su anno. A trainare la performance sono i servizi Cloud, Security e IoT che più che compensano la modesta riduzione delle altre linee di business. In dettaglio il business Cloud si impenna di 54 punti percentuali in un anno, seguito dalla componente cybersecurity a +41% e ottimi risultati anche per l’IoT che cresce dell’11%.

Tim Brasil: +19,2% ricavi nel 2022

Buoni risultati anche per Tim Brasil. La controllata brasiliana ha chiuso il 2022 con un quarto trimestre sopra le stime degli analisti. I ricavi dell’anno sono in crescita del 19,2% e si attestano a 3,8 miliardi mentre l’Ebitda è salito del 16,4%, pari a 1,9 miliardi. Infine, il target di contenimento dei costi per l’esercizio 2022 è stato raggiunto al 112%. Particolarmente significativa la crescita anche nel quarto trimestre dei ricavi totali (+21,4%), dei ricavi da servizi (+20,8%) e dell’Ebitda (+16,9%) “grazie a una solida performance organica e al contributo apportato agli asset di Oi”, sottolinea il comunicato.