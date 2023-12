Tim accordo con Amazon: TimVision si arricchisce con i contenuti Prime

I contenuti di Prime Video sono ora disponibili nell’offerta di TimVision con Amazon Prime. Con il pacchetto gold accesso a tutte le partite delle Champions. Con questa nuova iniziativa TimVision si posiziona come la piattaforma streaming più completa

Tim e Amazon hanno esteso la loro collaborazione per la distribuzione di contenuti, consentendo a TimVision di diventare la prima piattaforma di streaming in Italia a includere l’offerta calcistica e di intrattenimento di Amazon Prime nei propri pacchetti, insieme a Disney+, Netflix, DAZN e Infinity+.

Amazon Prime incluso nell’offerta TimVision

I clienti che sottoscrivono i pacchetti ‘TimVision Intrattenimento’ o ‘TimVision Gold’ potranno ora usufruire gratuitamente di Amazon Prime, incluso nell’offerta, consentendo loro di accedere a tutti i contenuti disponibili su Prime Video.

Con TimVision Gold disponibile tutta la Champions League

Con il pacchetto Gold, sarà possibile godere della visione completa della UEFA Champions League attraverso le partite trasmesse da Prime Video, Infinity+ e Mediaset in chiaro. In aggiunta, il pacchetto includerà l’accesso a tutte le partite della Serie A TIM tramite DAZN, oltre all’offerta completa di Disney+ e Netflix, che comprende serie TV, film, documentari e programmi per bambini.

I clienti avranno anche accesso a tutti i benefici di Amazon Prime, come spedizioni illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Music Prime, Prime Reading, Prime Gaming, Prime ‘Prova prima paga poi’, Amazon Photos e il servizio di spesa in giornata, oltre a offerte esclusive.

Piani di abbonamento per Disney+ e Netflix

Una nuova opzione offerta consiste nella scelta tra diversi piani di abbonamento di Disney+ e Netflix, compresi quelli con pubblicità, per usufruire dei servizi a un costo più accessibile. Esclusivamente con TimVision, gli utenti avranno la possibilità di combinare il piano di Disney+ o Netflix che meglio si adatta alle loro esigenze di intrattenimento, con la flessibilità di scegliere in qualsiasi momento tra tutte le opzioni disponibili.

L’accordo conferma e potenzia la posizione di TimVision come la piattaforma streaming più completa in Italia, fornendo un’ampia gamma di intrattenimento per tutta la famiglia, sport e copertura completa del calcio nazionale e internazionale. Tutti i contenuti sono accessibili tramite un unico decoder, il TimVision Box, incluso in tutte le offerte.