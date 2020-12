Tim: a novembre fibra ottica in altri 263 Comuni

In totale sono 3.250 i comuni italiani che negli ultimi 9 mesi sono stati coperti con reti ultra broadband di Tim, mentre sono in tutto 5.000 i Comuni in cui sono disponibili i servizi a banda ultralarga della società – Intanto, Tim Brasil si aggiudica le attività mobili di Oì

A Novembre, Tim ha portato la fibra ottica FTTC (Fiber To The Cabinet) in 263 comuni, gran parte dei quali situati nelle cosiddette aree bianche, vale a dire zone rurali o a bassa densità abitativa del Paese.

In totale sono 3.250 i comuni italiani che negli ultimi 9 mesi sono stati coperti con reti Ubb di Tim, mentre sono in tutto 5.000 i Comuni in cui sono disponibili i servizi a banda ultralarga di Tim.

“L’accelerazione dei programmi di cablaggio e il potenziamento della rete che l’azienda ha realizzato dall’inizio di marzo ad oggi ha permesso di conseguire, in un arco temporale ristretto, un risultato significativo per il superamento del digital divide, che Tim vuole colmare entro il 2021” fa sapere l’azienda attraverso una nota nella quale sottolinea anche l’importanza di accelerare sulla digitalizzazione in un periodo come quello attuale in cui, a causa della pandemia, milioni di persone lavorano in smart working e studiano a distanza.

Secondo le previsioni di Tim, la Puglia entro dicembre sarà la prima regione italiana ad avere una copertura in banda ultralarga prossima alla quasi totalità della popolazione. Parallelamente continua il cablaggio a livello nazionale per portare entro fine anno la fibra al 90% delle famiglie che utilizzano la rete fissa.

LE NOVITÀ IN BRASILE

Intanto, la controllata Tim Brasil, in partnership con Telefonica Brasil (Vivo) e Claro, si è aggiudicata le attività mobili dell’operatore brasiliano Oì. Lo fa sapere Tim in una nota, spiegando che l’offerta “è stata dichiarata aggiudicataria del processo di vendita competitivo”.

Il valore complessivo dell’operazione ammonta a 16,5 miliardi di Reais (circa 2,7 miliardi di euro), a cui si aggiunge il corrispettivo offerto al gruppo Oì di circa 819 milioni di reais (134 milioni di euro) come valore attuale netto per i Take-or-Pay Data Transmission Capacity Contracts. Tim Brasil parteciperà con un investimento di circa 7,3 miliardi di reais (1,2 miliardi di euro), da corrispondere al closing, previsto entro il 2021, più 476 milioni di reais relativi alla quota di Tim Brasil nel valore attuale netto dei contratti.