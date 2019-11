Tiffany: Lvmh offre un miliardo di dollari in più ma non basta

I francesi alzano l’offerta di ottobre ma non convincono ancora Tiffany che spera di strappare addirittura 140 dollari ad azione e la Borsa fa volare il titolo della gioielleria americana

Lvmh alza l’offerta per Tiffany ma la celebre gioielleria americana non s’accontenta e chiede di più. Il rilancio di Bernard Arnault, uno degli uomini più ricchi del mondo e proprietario di marchi del calibro di Louis Vitton e Christian Dior, ha rafforzato l’offerta per acquistare il controllo di Tiffany: 130 dollari ad azione, il che significa un miliardo in più dell’offerta iniziale e una valurazione generale di Tiffany di quasi 16 miliardi di dollari.

Ma il rilancio di Lvmh non chiude la partita. Tiffany avrebbe accettato di apire i suoi libri contabili in maniera che la trattativa per la vendita entri nel vivo ma ha lasciato trapelare che si aspetta ancora qualcosa di più. L’obiettivo dei gioiellieri americani è portare a casa 140 dollari ad azione ed è per questo che a Wall Street Tiffany vola (+3,5% dopo le voci sul rilancio) mentre sul listino bosistico di Parigi Lvmh soffre e perde quasi l’1%.