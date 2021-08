Tiffany & Co: la nuova campagna con Beyonce – JAR-Z e un dipinto di Jean-Michel Basquiat

Tiffany & Co. ha annunciato che la coppia Beyoncé e JAY-Z sarà protagonista della sua ultima campagna che celebra l’amore moderno e sullo sfondo il celebre dipinto Equals Pi (1982) di Jean-Michel Basquiat

Sinonimo delle più grandi storie d’amore del mondo dal 1837, il debutto di Tiffany di “ABOUT LOVE” segna l’ultima evoluzione della nuova direzione creativa del gioielliere di lusso. Poiché la coppia è apparsa per la prima volta in una campagna insieme, “ABOUT LOVE” è un’esplorazione della connessione e della vulnerabilità. La storia d’amore dei Carter è illuminata dall’iconico diamante Tiffany e ambientata sullo sfondo di Equals Pi (1982) di Jean-Michel Basquiat.

Come parte di una collezione privata dalla sua creazione fino ad oggi, questa campagna segna la prima apparizione pubblica dell’opera d’arte, portando avanti la lunga tradizione di Tiffany di lavorare con i creativi di New York. Inaugurando una nuova identità del marchio, questa campagna incarna la bellezza dell’amore attraverso il tempo e tutte le sue diverse sfaccettature, forgiando una nuova visione dell’amore di oggi. Indossato in una campagna per la prima volta nella storia, il Tiffany Diamond pesa 128,54 carati e vanta 82 sfaccettature senza precedenti. Visto su Beyoncé durante “ABOUT LOVE”, è considerato tra le più importanti scoperte di pietre preziose del 19° secolo.

The Tiffany Diamond

Photo Credit: Tiffany & Co.

For editorial use only.

Scoperto nel 1877 nelle miniere di Kimberley in Sud Africa, il fondatore Charles Lewis Tiffany acquistò il diamante grezzo nel 1878, consolidando la reputazione del marchio come autorità nel settore dei diamanti. Anche le icone della casa, tra cui i design di Jean Schlumberger e la collezione Tiffany T, sono presenti ovunque. In particolare, JAY-Z indossa la leggendaria spilla Bird on a Rock di Jean Schlumberger, ricostruita come un paio di gemelli unici nel loro genere. Jean Schlumberger era noto soprattutto per aver vestito l’élite dell’alta società negli anni ’60 e ’70, quindi è appropriato che i suoi inconfondibili modelli vivano la sua eredità su una delle più grandi forze creative di oggi.

È stato anche creato un film dell’acclamato regista Emmanuel Adjei e presenta un’esecuzione musicale della canzone classica “Moon River”. Resa famosa nel film del 1961 Colazione da Tiffany, l’iconica melodia è reimmaginata con la voce di Beyoncé, catturata da JAY-Z su una fotocamera Super 8. La coppia ha scelto l’Orum House di Los Angeles come ambientazione per il film, in cui flashback nostalgici si intrecciano con immagini cinematografiche e oniriche. Equals Pi (1982) di Basquiat appare ancora una volta come un filo conduttore comune di Tiffany Blue® in tutta la narrazione. Come parte della partnership della casa con i Carters, Tiffany & Co. è orgogliosa di impegnarsi con un impegno di $ 2 milioni di dollari per borse di studio e programmi di tirocinio per i college e le università storicamente neri (HBCU). Ulteriori dettagli su questa iniziativa sono in arrivo. “ABOUT LOVE” verrà lanciato globalmente in stampa il 2 settembre. Il film di accompagnamento verrà lanciato su Tiffany.com il 15 settembre e sarà amplificato attraverso le attivazioni dei media globali. La campagna si svilupperà ulteriormente entro la fine dell’anno con altri film creati dall’acclamato regista Dikayl Rimmasch e dal regista della seconda unità, Derek Milton.

Foto di copertina: Beyoncé and JAY-Z for the Tiffany & Co. fall 2021 ABOUT LOVE campaign. Photo Credit: Mason Poole. For editorial use only.