Terna, Standard Ethics alza il rating a positivo

La società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale ottiene il corporate rating EE-, al top del livello di valutazione

Standard Ethics migliora l’Outlook su Terna, portandolo a Positivo dal precedente Stabile. L’agenzia di rating non finanziari ha, inoltre, confermato alla società che gestisce la rete elettrica nazionale il Corporate Rating “EE-”, corrispondente alla fascia “Investment grade”, ovvero il massimo livello di valutazione.

In particolare, Standard Ethics ha riconosciuto a Terna di aver adottato, da tempo, un modello di governance delle tematiche ESG allineato alle indicazioni internazionali dell’Onu, dell’Ocse e dell’Unione Europea. La società guidata da Stefano Donnarumma ha anche assicurato una rendicontazione delle performance ESG conforme alle best practice del settore.





Secondo Standard Ethicas “gli indirizzi del Piano Industriale 2021-2025 “Driving Energy” di Terna sono coerenti con gli orientamenti internazionali tesi a contrastare il cambiamento climatico”. Gli stessi target ambientali del Piano risultano allineati agli obiettivi delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea. Lo comunica Terna lunedì mattina.

“Questo nuovo riconoscimento internazionale sulla sostenibilità – afferma la nota della società pubblica – conferma il ruolo di Terna quale regista e abilitatore della transizione energetica per una rete sempre più sostenibile e resiliente. Il 95% dei circa 9 miliardi di euro di investimenti previsti da Terna nel Piano Industriale 2021-2025 “Driving Energy”, infatti, è per sua natura sostenibile”, in base ai criteri della Tassonomia Europea in corso di definizione.

Terna sottolinea inoltre la presenza della società nei principali indici ESG e nelle più importanti classifiche, tra i quali Dow Jones Sustainability Index, Bloomberg Gender Equality Index, FTSE4Good, Euronext Vigeo Eiris, ECPI, MIB 40 ESG, MSCI, GLIO/GRESB ESG Index e Stoxx Global ESG Leaders.