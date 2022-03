Terna sottoscrive linea di credito legata a indicatori Esg da 300 milioni di euro

Dopo il Green Hybrid Bond emesso a inizio febbraio, questa seconda operazione rafforza l’integrazione degli obiettivi green nella strategia di business dell’azienda

Terna ha sottoscritto un Esg linked Term Loan bilaterale per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro con Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking – in qualità di original lender e sustainability coordinator. La linea di credito avrà una durata di 2 anni, con un tasso legato all’andamento della performance della società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale relativamente a specifici target ambientali, sociali e di governance (Esg).

La nuova operazione si aggiunge all’emissione di un Green Hybrid Bond a inizio febbraio, e consente all’azienda di “poter contare su una liquidità adeguata all’attuale livello di rating e conferma il forte impegno del gruppo nell’introduzione di un modello finalizzato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder”, si legge in una nota.