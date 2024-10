Terna sottoscrive con Intesa Sanpaolo una linea di credito da 400 milioni di euro legata a indicatori Esg

Terna ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib) una linea di credito di 400 milioni di euro, legata a parametri Esg e con una durata di cinque anni

Terna ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib) una linea di credito legata a parametri Esg (ambientali, sociali e di governance) da 400 milioni di euro. Questo Credit Facility Agreement, della durata di cinque anni, è caratterizzato da un tasso d’interesse variabile in funzione delle performance di sostenibilità dell’azienda.

Grazie a questa operazione, spiega in una nota il gestore della rete elettrica nazionale, l’azienda avrà accesso a una liquidità adeguata a sostenere la sua solidità finanziaria, ribadendo così il suo impegno costante nell’integrare un modello di business che mette al centro la sostenibilità. Questa scelta non solo dimostra la volontà di creare valore per tutti gli stakeholder, ma sottolinea anche come la responsabilità ambientale e sociale sia diventata una leva strategica sempre più importante per il gruppo.