Terna lancia la sua App con tutti i dati sul sistema elettrico

La nuova applicazione è stata presentata dall’Ad Luigi Ferraris e conterrà 1 milione di dati aggiornati e consultabili in tempo reale

Terna lancia la sua prima App. Tutti i dati sull’esercizio del sistema elettrico nazionale saranno messi a disposizione degli utenti attraverso un’applicazione presentata il 16 dicembre dall’amministratore delegato del gruppo, Luigi Ferraris, e già scaricabile sugli store di Apple e Google.

La nuova App si rivolge non solo agli addetti ai lavori, ma ad un pubblico ampio in cerca di informazioni sul sistema, sulla produzione e sui consumi elettrici italiani. Al suo interno saranno infatti inseriti circa 1 milione di dati aggiornati e consultabili in tempo reale: dal fabbisogno nazionale alle cifre su generazione e trasmissione di elettricità, passando per i progressi sulle fonti rinnovabili e i flussi di scambio commerciale con l’estero, tutto sarà a portata di smartphone. Una sezione sarà poi dedicata alle news e ai comunicati stampa di Terna.

L’obiettivo di questo nuovo strumento è quello di rispondere alle esigenze di trasparenza e fornire “una sempre maggiore divulgazione di dati, competenze e conoscenze sul sistema elettrico”, scrive in una nota la società che gestisce il sistema elettrico nazionale. Non solo. “Le ultime tecniche di data visualization utilizzate rendono la App di Terna lo strumento digitale più avanzato tra i Tso (transmission system operators, ndr.) europei che hanno già sviluppato analoghi contenuti”. Rispetto alle APP di Rte (Francia) e National Grid (Uk), infatti, quella di Terna consente di visualizzare e consultare un numero più elevato di dati e con maggior dettaglio, e una maggior quantità di grafici interattivi.

L’iniziativa fa seguito a una serie di progetti sul datasharing realizzati da Terna negli ultimi anni. Tra questi figurano il piano sull’evoluzione del mercato elettrico dal 2000 in poi e la nuova piattaforma digitale “Transparency Report”.