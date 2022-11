Terna confermata al vertice della sostenibilità mondiale nel Glio/Gresb Esg Index

La società è stata inclusa per la terza volta, con il rating ‘A’, nell’indice globale di sostenibilità specializzato sulle aziende che gestiscono infrastrutture cruciali per la società

Terna confermata al vertice della sostenibilità a livello globale. La società guidata da Stefano Donnarumma è stata inclusa per la terza volta nel GLIO/GRESB ESG Index con il rating ‘A’(il massimo livello di valutazione su una scala che parte dal livello più basso ‘E’), a fronte di una media globale delle aziende valutate che è risultata pari a ‘C’. L’indice fa riferimento alle migliori pratiche in campo ambientale, sociale e di governance (ESG) adottate da aziende quotate che gestiscono infrastrutture cruciali dell’energia, dei trasporti e delle reti di telecomunicazioni.

Glio/Gresb Erg Index: Terna migliora il suo punteggio finale

Nello specifico, quest’anno Terna ha migliorato il proprio punteggio da 85 a 91 su 100 (la media globale delle società valutate è stata pari a 64), posizionandosi così nella fascia di score più alta dell’indice che include solo altre sei società internazionali.

Con questo ulteriore riconoscimento internazionale, si legge in una nota, la società conferma il proprio ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica. La sostenibilità è un driver strategico e uno dei pilastri su cui si basa l’attività di Terna: i circa 10 miliardi di euro complessivi di investimenti, che l’azienda ha previsto nell’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 ‘Driving Energy’, sono considerati per loro natura sostenibili per il 99% in base al criterio di eleggibilità introdotto dalla Tassonomia Europea.

Glio/Gresb Esg Index, come si compone l’assesment per l’indice

Il GLIO/GRESB ESG Index, lanciato a gennaio 2021 ha una particolare influenza sui cosiddetti SRI (Socially Responsible Investors), gli investitori sensibili a tematiche etiche. L’assesment per questo indice si compone di diversi livelli di analisi e valuta la trasparenza nella diffusione di dati relativi alle seguenti aree ESG: governance della sostenibilità, implementazione della sostenibilità, dati sulle prestazioni operative e pratiche di coinvolgimento degli stakeholder.

Altri riconoscimenti di Terna

Terna è presente nei principali indici ESG e nelle più importanti classifiche internazionali, tra i quali: Dow Jones Sustainability Index, Bloomberg Gender Equality Index, ECPI, Euronext Vigeo Eiris, FTSE4Good, MIB 40 ESG, MSCI, S&P Global 1200 ESG e Stoxx Global ESG Leaders.