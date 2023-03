Terna: al via la terza edizione del programma che premia l’innovazione sostenibile

Attraverso questa iniziativa di Corporate Entrepreneurship, tutte le persone del Gruppo possono presentare idee innovative a vantaggio della transizione energetica

Prende il via, oggi 28 marzo, la terza edizione di “Terna Ideas – Corporate Entrepreneurship“, il programma di imprenditorialità aziendale dedicato alle persone di Terna con l’obiettivo di identificare soluzioni e idee innovative, in linea con la strategia del Gruppo, volte a rafforzare la transizione energetica.

Ai partecipanti viene chiesto di guardare al futuro e proporre le proprie idee su come:

gestire l’evoluzione del sistema elettrico

incrementare le prestazioni e la resilienza delle reti di trasmissione

aumentare l’efficienza e ridurre al massimo i rischi derivanti dalle attività di manutenzione

affrontare al meglio le nuove modalità di lavoro aiutando a creare un’azienda in cui sempre più al cui centro ci sono le persone.

Il tutto con una particolare attenzione alla sostenibilità, principio trasversale a tutte le attività di innovazione.

Quest’anno, inoltre, la ricerca delle idee innovative sarà ancora più capillare sul territorio e mirerà al coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali presenti sul territorio nazionale: in particolare, sono previsti incontri dedicati alle persone delle “Unità Impianti”, le sedi del Gruppo dislocate in tutto il Paese, dove lavorano prevalentemente tecnici e operativi che possono concretamente contribuire alla generazione delle migliori soluzioni per ottimizzare il business di Terna e le attività di gestione e manutenzione della rete.

Alla fine del percorso le migliori iniziative saranno trasformati in veri progetti in grado di generare valore aggiunto per le attività aziendali.

Chi può partecipare

Il programma è rivolto alle persone del Gruppo Terna.​ Per partecipare all’iniziativa è necessario entrare nella piattaforma di Terna Ideas – Corporate Entrepreneurship e cliccare su “Partecipa alla call”. Si potrà proporre un’idea, individualmente o in team creando una startup oppure si potrà partecipare come contributor, selezionando un’idea e chiedendo al proponente di far parte del suo team mettendo, così, a disposizione le competenze. Per proseguire nel percorso si deve alla fine costituire un team di almeno tre persone. C’è tempo per presentare la propria idea fino alle 23.59 del 8 Maggio 2023.

Il progetto Terna Ideas

Il programma Terna Ideas è stato lanciato per la prima volta nel 2021. Nelle due precedenti edizioni ha visto la la partecipazione attiva di 640 persone del Gruppo. In totale sono state 228 le idee complessivamente pubblicate, di cui 24 hanno seguito uno sviluppo di incubazione dedicato. Per le sette idee vincitrici, tre nel 2021 e quattro nel 2022, si è aperta poi la strada dello sviluppo progettuale. Nell’ultima edizione 2022 hanno partecipato in 250 con 85 idee candidate. Dallo scorso anno la piattaforma di Terna Ideas è diventata uno strumento di open innovation, aperto anche all’ecosistema esterno. Sulla piattaforma Terna ha lanciato anche una challenge sul tema della “Data Science for Resilience”, per la ricerca di soluzioni in grado di valorizzare il patrimonio dati aziendale e per supportare le attività nell’ambito della manutenzione predittiva e del monitoraggio delle infrastrutture elettriche.